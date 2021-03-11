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Свыше 10 тысяч крымчан уже сделали прививки от коронавируса
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Севастополе. Статистика ободряет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:55 11.03.2021

По состоянию на утро 11 марта в Севастополе зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19.

39 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 64 до 92 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 498 человек. В настоящий момент выздоровели 11 585 человек, 526 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 663 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе. Статистика ободряет

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