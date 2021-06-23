Коронавирус в Севастополе. Статистика подбирается к сотне

По состоянию на 23 июня в Севастополе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19.

60 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 65 и 89 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 868 человек. В настоящий момент выздоровели 14 354 человека, 714 умерли. Под наблюдением находится 380 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 23 июня сделали прививку от коронавируса 76 373 человека. Второй этап вакцинации прошли 63 586 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 23 июня поступило более 86 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.