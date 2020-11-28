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Чем мы так провинились? В Крыму бушует не только коронавирус, но и пневмония, грипп, ОРВИ
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Севастополе. Статистика за минувшие сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:23 28.11.2020

По состоянию на утро 28 ноября в Севастополе зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19.

Из них 9 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.  Заболевшие – люди в возрасте от года до 93 лет.  89 человек выписаны после выздоровления.  Скончались две женщины  в возрасте 65 и 89, мужчина в возрасте 87 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4218 человек.  В настоящий момент выздоровело 3737 человек, 117 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 139 человек, в «Изумруде» – 84 человека.

На амбулаторном лечении – 199 человек.  Под наблюдением находится 587 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус в Севастополе. Статистика за минувшие сутки

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