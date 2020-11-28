Коронавирус в Севастополе. Статистика за минувшие сутки

По состоянию на утро 28 ноября в Севастополе зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19.

Из них 9 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от года до 93 лет. 89 человек выписаны после выздоровления. Скончались две женщины в возрасте 65 и 89, мужчина в возрасте 87 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4218 человек. В настоящий момент выздоровело 3737 человек, 117 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 139 человек, в «Изумруде» – 84 человека.

На амбулаторном лечении – 199 человек. Под наблюдением находится 587 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.