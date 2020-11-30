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Коронавирус в Севастополе: статистика за сутки - скончался мужчина
иллюстрация: Tumisu

Коронавирус в Севастополе: статистика за сутки — скончался мужчина

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:54 30.11.2020

По состоянию на утро 30 ноября в Севастополе зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 4 человека госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.  Заболевшие – люди в возрасте от шести до 84 лет.  17 человек выписаны после выздоровления.   Скончался 58-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4346 человек.  В настоящий момент выздоровело 3789 человек, 120 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 162 человека, в «Изумруде» – 105 человек.

На амбулаторном лечении – 249 человек.

Под наблюдением находится 570 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус в Севастополе: статистика за сутки - скончался мужчина

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