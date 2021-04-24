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«Коронавирусная» сводка по Севастополю на 27 октября
Фото: fernandozhiminaicel, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе: три человека с вирусом не справились

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:46 24.04.2021

По состоянию на 24 апреля в Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19.

31 человек выписан после выздоровления.  Умерли три человека в возрасте от 74 лет до 91 года. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 932 человека. В настоящий момент выздоровели 12 790 человек, 606 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.    

Под наблюдением находится 312 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе: три человека с вирусом не справились

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