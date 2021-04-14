Коронавирус в Севастополе. Три десятка заболевших за сутки

По состоянию на утро 14 апреля в Севастополе зарегистрированы 30 новых случаев заболевания COVID-19.

15 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 74 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 694 человека. В настоящий момент выздоровели 12 570 человек, 585 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 443 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.