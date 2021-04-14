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В Севастополе число заболевших коронавирусом неуклонно растет
Фото: sev.gov.ru

Коронавирус в Севастополе. Три десятка заболевших за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:25 14.04.2021

По состоянию на утро 14 апреля в Севастополе зарегистрированы 30 новых случаев заболевания COVID-19.

15 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 74 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 694 человека. В настоящий момент выздоровели 12 570 человек, 585 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 443 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе. Три десятка заболевших за сутки

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