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Свыше 10 тысяч крымчан уже сделали прививки от коронавируса
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Севастополе — умер один человек, 38 выписаны из больниц

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:48 27.03.2021

По состоянию на утро 27 марта в Севастополе зарегистрированы 37 новых случаев заболевания COVID-19.

38 человек выписаны после выздоровления.  Умер один человек в возрасте 78 лет.  Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 048 человек. В настоящий момент выздоровел 12 101 человек, 559 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 645 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - умер один человек, 38 выписаны из больниц

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