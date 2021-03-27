Коронавирус в Севастополе — умер один человек, 38 выписаны из больниц

По состоянию на утро 27 марта в Севастополе зарегистрированы 37 новых случаев заболевания COVID-19.

38 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 78 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 048 человек. В настоящий момент выздоровел 12 101 человек, 559 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 645 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.