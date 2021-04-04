Коронавирус в Севастополе — умерли двое, справились с болячкой 34 человека

По состоянию на утро 4 апреля зарегистрированы 36 новых случая заболевания COVID-19.

34 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 76 и 83 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 363 человека. В настоящий момент выздоровели 12 337 человека, 569 умерло. Под наблюдением находится 648 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.