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В Крыму медики будут использовать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе — умерли двое, справились с болячкой 34 человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:36 04.04.2021

По состоянию на утро 4 апреля зарегистрированы 36 новых случая заболевания COVID-19.

34 человека выписаны после выздоровления.  Умерли два человека в возрасте 76 и 83 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 363 человека. В настоящий момент выздоровели 12 337 человека, 569 умерло. Под наблюдением находится 648 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - умерли двое, справились с болячкой 34 человека

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