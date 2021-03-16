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Уточненная статистика крымского минздрава: 3 298 человек с коронавирусом продолжают лечение
Фото: leo2014, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе — умерли двое, заразились 34 человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:58 16.03.2021

По состоянию на утро 16 марта в Севастополе зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19.

42 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 75 и 82 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 675 человек. В настоящий момент выздоровели 11 748 человек, 537 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 617 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - умерли двое, заразились 34 человека

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