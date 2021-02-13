Коронавирус в Севастополе. Вирус подхватили 82 человека

По состоянию на утро 13 февраля в Севастополе зарегистрированы 82 новых случая заболевания COVID-19.

91 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 75 до 82 лет. Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 10903 человека. В настоящий момент выздоровели 9779 человек, 441 умер, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в стационарах находится 345 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 44 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 47%.

Под наблюдением находится 850 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.