Коронавирус в Севастополе: восемь с лишним десятков заразившихся

По состоянию на утро 6 ноября в Севастополе зарегистрировано 84 новых случая заболевания COVID-19.

Из них 20 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от восьми лет до 85 лет. 43 человека выписаны после выздоровления. Четыре человека умерло: мужчины в возрасте 70 и 65 лет, женщины в возрасте 81 года и 68 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2883 человека. В настоящий момент выздоровели 1916 человек, 76 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 301 человек: 161 — в инфекционной больнице, 138 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны.

В «Изумруде» — 32 человека. На амбулаторном лечении — 565 человек.

Под наблюдением находится 599 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.