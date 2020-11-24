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В больницах Крыма из 1 903 пациентов с коронавирусом - 54 в крайне тяжелом состоянии
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Севастополе за сутки унёс жизни четырёх человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:52 24.11.2020

По состоянию на утро 24 ноября в Севастополе зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 21 пациент госпитализирован в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.   Заболевшие – местные жители в возрасте от 14 до 89 лет. 83 человека выписаны после выздоровления.   Скончались четыре человека в возрасте 56, 61, 73 и 83 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3980 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент выздоровело 3375 человек, 106 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 242 человека: 132 – в инфекционной больнице, 107 – в девятой горбольнице, трое «гражданских» пациентов находятся в госпитале Минобороны. В «Изумруде» – 44 человека.

На амбулаторном лечении – 231 человек. Под наблюдением находится 578 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус в Севастополе за сутки унёс жизни четырёх человек

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