Коронавирус в Севастополе за сутки унёс жизни четырёх человек

По состоянию на утро 24 ноября в Севастополе зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 21 пациент госпитализирован в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 14 до 89 лет. 83 человека выписаны после выздоровления. Скончались четыре человека в возрасте 56, 61, 73 и 83 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3980 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент выздоровело 3375 человек, 106 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 242 человека: 132 – в инфекционной больнице, 107 – в девятой горбольнице, трое «гражданских» пациентов находятся в госпитале Минобороны. В «Изумруде» – 44 человека.

На амбулаторном лечении – 231 человек. Под наблюдением находится 578 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.