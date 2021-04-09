Коронавирус в Севастополе: заболевших за сутки почти в три раза меньше, чем в Крыму

В Крыму уже несколько дней подряд статистика по коронавирусу настораживает — идёт вверх. Данные за минувшие сутки здесь. В Севастополе же цифры пока стабильные: по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19.

11 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 66 и 87 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 533 человека. В настоящий момент выздоровели 12 462 человека, 577 умерли.

Под наблюдением находится 603 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.