Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Коронавирус в Севастополе: заболевших за сутки почти в три раза меньше, чем в Крыму

crimeapress_news

реклама в крыму
Две трети скончавшихся в Крыму от коронавируса – люди старше 65 лет
Фото: leo2014, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе: заболевших за сутки почти в три раза меньше, чем в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:01 09.04.2021

В Крыму уже несколько дней подряд статистика по коронавирусу настораживает — идёт вверх. Данные за минувшие сутки здесь. В Севастополе же цифры пока стабильные: по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19.

11 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 66 и 87 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 533 человека. В настоящий момент выздоровели 12 462 человека, 577 умерли.

Под наблюдением находится 603 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе: заболевших за сутки почти в три раза меньше, чем в Крыму

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.