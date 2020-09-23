Коронавирус выявил нехватку и врачей, и больничных коек в Крыму

В Крыму разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19.

По состоянию на 23 сентября в медицинских организациях развернуты 1 302 койки, однако мы планируем в ближайший день развернуть 94 койки. В понедельник мы планируем развернуть еще 140 коек, – сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Скажем, так судя по числу пациентов, проходящих лечение (1 341) и динамике заболевших (от 50 до 100 человек ежедневно), медицина Крыма работает на пределе. Больничных коек хватает в обрез. В частности, к имеющимся «ковидным» госпиталям в Симферополе (7-й горбольница и клиническая больница) и Армянске скоро добавится санаторий «Прибой» в Евпатории. Именно там развернут дополнительные 94 койки.

Кроме того, по информации Игоря Чемоданова, в Крым приедут до 85 врачей из других регионов для борьбы с коронавирусом. Специалистов в Республике не хватает.