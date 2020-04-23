Коронавирус заставит россиян экономить на всех статьях расходов, кроме…

Россияне планируют сократить расходы на большинство товаров и услуг, и 50% опрошенных связывают эти планы с пандемией COVID-19. Увеличивать затраты респонденты планируют только на пять категорий товаров и услуг; в этот перечень попали домашний интернет и свежие продукты.

Результаты исследования BCG и «Ромира» «COVID-19 — Срез потребительских настроений №1: Российские потребители — новая реальность» приводит «Интерфакс» .

Социологи опросили 1200 человек по всей России, в исследование было включено более 40 категорий товаров и услуг (продовольственные товары, товары длительного пользования, одежда, транспорт, туризм и здравоохранение).

Неожиданны пять категорий, на которых сограждане решили не экономить. Напротив, расходы по ним будут увеличены. В чем-то, конечно, вынужденно… Это:

— расходы на коммунальные услуги, их планируют увеличить 23%,

— расходы на домашний интернет — 11%,

— мобильную связь -13%,

— безрецептурные лекарства — 16%,

— свежие продукты – 16%.

Что такое «свежие продукты», опрошенным не объяснили. Обычно к ним относят молочные продукты, мясо, овощи и фрукты, говорится в исследовании.

Во всех остальных категориях доля тех, кто собирается сократить расходы, превышает долю готовых потратить больше.

Так, 28% опрошенных планируют в ближайшие полгода сократить расходы на алкоголь, 16% потребителей планируют тратить меньше на замороженные и консервированные продукты, 15% — на бакалею, сократить затраты на детское питание готовы 8% потребителей.

В сегменте одежды и роскоши снижение спроса ожидается во всех подкатегориях. Меньше всего изменятся расходы на детскую одежду. Снизить расходы на покупку спортивного снаряжения и одежды планируют 31% респондентов, на женскую одежду — 34%, на мужскую — 32%, на сумки, украшения и другие аксессуары — 35%, на обувь — 37%, на ювелирные украшения — 25%. Доля потребителей, готовых увеличить расходы на покупку этих товаров, составляет 2-6%, в зависимости от категории.

34% опрошенных собираются снизить траты на мебель и предметы интерьера, 35% — на мобильные электронные устройства, 37% — на стационарную электронику и бытовую технику.

20% потребителей планируют сэкономить на покупке средств по уходу за волосами, лицом и телом, 29% — на косметике и парфюмерии, 21% — на играх и игрушках, 14% — на товарах для дома.

43% респондентов собираются сократить затраты на посещение кинотеатров,39% планируют меньше тратить на рестораны, 41% потребителей хочет снизить расходы на посещение спа-салонов, тематических парков и концертов.

Также значительная доля респондентов собирается в ближайшие полгода снизить расходы на подписки на видео-платформы (35%) и доставку продуктов (34%).

Опрос показал, что 75% респондентов настроены пессимистично относительно будущего российской экономики и ожидают наступления рецессии, а 40% не уверены в устойчивости своего финансового положения.

Россия вместе со всем миром находится в «идеальном шторме». Граждане и элиты оказались одинаково не готовы к такому стремительному негативному сценарию. Сокращение затрат, создание запасов, рост расходов на домашний досуг — естественная реакция на разворачивающийся экономический кризис. Главный вопрос, ответ на который ждут все: как в долгосрочной перспективе будет действовать государство. Уже сегодня очевидны целые отрасли, требующие серьезной поддержки. Чем быстрее она будет оказана, тем меньше вероятность, что к экономическим последствиям текущего положения добавятся и социальные, — прокомментировал результаты опроса президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

Результат исследования подчеркивает «новые ценности» в «эпоху коронавируса»: ЖКХ, Интернет, связь, лекарства и еда (не яства, не фастфуд, а именно еда). Второй неприятный вывод — о пессимизме ожиданий россиян. Все как в анекдоте: «Хуже не будет… — Будет-будет«…