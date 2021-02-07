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«Коронавирусная» хроника Севастополя: за субботу - 91 новый случай заболевания COVID-19
Фото: sev.gov.ru

«Коронавирусная» хроника Севастополя: за субботу — 91 новый случай заболевания COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 16:39 07.02.2021

По информации правительства Севастополя, за минувшие сутки в городе был выявлен 91 новый случай заболевания COVID-19. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10 384 человека. В настоящий момент выздоровели 9 304 человека (58 пациентов были выписаны накануне), 417 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 371 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 71 человек.  Заполняемость коечного фонда составляет 50,8%, — уточнили в правительстве Севастополя.

Под наблюдением находится 606 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

«Коронавирусная» хроника Севастополя: за субботу - 91 новый случай заболевания COVID-19

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