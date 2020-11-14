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Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция в Крыму — статистика за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:13 14.11.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 207 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 13 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 98 выявлены при обращении за медицинской помощью, 108 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4842 человека.

Выздоровевших за весь период – 7738 человек.

Коронавирусная инфекция в Крыму - статистика за сутки

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