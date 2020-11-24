Коронавирусная инфекция в Крыму — статистика за сутки

За 23 ноября в Крыму зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции.

В том числе 29 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая – завозные из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 838 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2423 человека, стационарное (covid и пневмония) — 2526, изолировано в обсерваторы – 11.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 14012 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 9831.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.