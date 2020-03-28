Коронавирусная инфекция в Крыму — в обсерваторах находятся 7 человек

По состоянию на 27 марта, по данным ежедневного мониторинга эпидемической обстановки о случаях выявления новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым среди лиц, прибывающих из зарубежных стран, под медицинским наблюдением находятся 2414 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 2336 человек, в стационарах находятся 72 человека, изолировано в обсерваторы – 7 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 14 положительных на Covid-19.

Лабораторные исследования в Республике Крым по коронавирусу проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РК и г. Севастополя».

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23, — подчёркивают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

На территории республики, отмечают специалисты, реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.