Коронавирусная инфекция в Крыму — за 200

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 231 новом случае коронавирусной инфекции в Крыму:

За 25 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 231 случай коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 3085 человек.

Выздоровевших за весь период – 10565 человек.