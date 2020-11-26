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Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция в Крыму — за 200

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:28 26.11.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 231 новом случае коронавирусной инфекции в Крыму:

За 25 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 231 случай коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 3085 человек.

Выздоровевших за весь период – 10565 человек.

Коронавирусная инфекция в Крыму - за 200

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