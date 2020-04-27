Коронавирусная инфекция в Севастополе: диагноз подтверждён у 24 человек

В Севастополе, в стационаре инфекционной больницы, находятся 24 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.

С начала года в Севастополе зарегистрирован 31 случай заболевания, семь человек выписали после выздоровления. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 139 человек. Под наблюдением по месту жительства 974 человека. В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд» и Свято-Георгиевский монастырь. В обсерваторе на стройке инфекционного госпиталя в бухте Омега находятся 700 человек, в обсерваторе на «Бельбеке» — 84, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.