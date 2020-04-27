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Фото: nikatv.ru

Коронавирусная инфекция в Севастополе: диагноз подтверждён у 24 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:06 27.04.2020

В Севастополе, в стационаре инфекционной больницы, находятся 24 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.

С начала года в Севастополе зарегистрирован 31 случай заболевания, семь человек выписали после выздоровления.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 139 человек. Под наблюдением по месту жительства 974 человека.  В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд» и Свято-Георгиевский монастырь.  В обсерваторе на стройке инфекционного госпиталя в бухте Омега находятся 700 человек, в обсерваторе на «Бельбеке» — 84, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7 (8692) 227-227.

Коронавирусная инфекция в Севастополе: диагноз подтверждён у 24 человек

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