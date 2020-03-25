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В Крыму коронавируса нет, но два человека «под особым контролем»
Фото: ФБ

Коронавирусная инфекция: в Севастополе под наблюдением находятся 898 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:10 25.03.2020

По состоянию на 8:00 25 марта случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Севастополе нет.

В городской инфекционной больнице проходят диагностику 19 пациентов, всего под медицинским наблюдением в Севастополе 898 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Севастопольская инфекционная больница – базовая медицинская организация для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами в достаточном количестве, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов.

Бригады «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» работают в режиме повышенной готовности, они укомплектованы всем необходимым. Дезинфекция автотранспорта организована на специализированной площадке инфекционной больницы. В севастопольских учреждениях здравоохранения создан запас одноразовых масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников.

Во всех севастопольских стационарах введён запрет на посещение пациентов. По вопросам передачи вещей или пищевых продуктов следует обращаться к дежурным администраторам. Графики установлены в каждом медицинском учреждении. Плановые госпитализации отменены. Экстренная помощь оказывается в полном объёме. В поликлиниках города приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры.  Департамент здравоохранения просит севастопольцев отнестись к принятым мерам с пониманием и уважать медицинских работников, — подчёркивают специалисты.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

  • +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирусная инфекция: в Севастополе под наблюдением находятся 898 человек

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