Коронавирусная инфекция: в Севастополе под наблюдением находятся 898 человек

По состоянию на 8:00 25 марта случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Севастополе нет.

В городской инфекционной больнице проходят диагностику 19 пациентов, всего под медицинским наблюдением в Севастополе 898 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Севастопольская инфекционная больница – базовая медицинская организация для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами в достаточном количестве, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов.

Бригады «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» работают в режиме повышенной готовности, они укомплектованы всем необходимым. Дезинфекция автотранспорта организована на специализированной площадке инфекционной больницы. В севастопольских учреждениях здравоохранения создан запас одноразовых масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников.

Во всех севастопольских стационарах введён запрет на посещение пациентов. По вопросам передачи вещей или пищевых продуктов следует обращаться к дежурным администраторам. Графики установлены в каждом медицинском учреждении. Плановые госпитализации отменены. Экстренная помощь оказывается в полном объёме. В поликлиниках города приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры. Департамент здравоохранения просит севастопольцев отнестись к принятым мерам с пониманием и уважать медицинских работников, — подчёркивают специалисты.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: