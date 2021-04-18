«Коронавирусная сводка» выходных дней в Севастополе: за двое суток – 45 заболевших

По состоянию на 18 апреля в Севастополе зарегистрировано 13 795 случаев заражения коронавирусом (24 – за минувшие сутки, 21 – за предыдущие).

По информации городского правительства, число выздоровевших 12 656 человек, 591 человек умер (за последние сутки – да пожилых человека 79 и 83 лет). Под наблюдением находится 372 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.