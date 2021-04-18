Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | «Коронавирусная сводка» выходных дней в Севастополе: за двое суток – 45 заболевших

crimeapress_news

реклама в крыму
«Коронавирусная сводка» выходных дней в Севастополе: за двое суток – 45 заболевших
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

«Коронавирусная сводка» выходных дней в Севастополе: за двое суток – 45 заболевших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:32 18.04.2021

По состоянию на 18 апреля в Севастополе зарегистрировано 13 795 случаев заражения коронавирусом (24 – за минувшие сутки, 21 – за предыдущие).

По информации городского правительства, число выздоровевших 12 656 человек, 591 человек умер (за последние сутки – да пожилых человека 79 и 83 лет). Под наблюдением находится 372 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

«Коронавирусная сводка» выходных дней в Севастополе: за двое суток – 45 заболевших

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.