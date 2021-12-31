«Коронавирусная» статистика конца декабря в Крыму соразмерима с данными начала июня

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 30 декабря в Крыму зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 877 положительных на COVID-19. Интересно, что такие статистические данные совпадают со сводкой за 8 июня. Одно «но» — тогда в сутки проходили исследование 665 человек, а только за вчерашний день — 4 234 человек.

Количество выздоровевших за минувшие сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период – 118 202. Общее число умерших – 4 349 (25 человек скончались 30 декабря).

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