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«Коронавирусные будни»: как проверять QR-коды на подлинность
Фото: минцифры РФ

«Коронавирусные будни»: как проверять QR-коды на подлинность

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 29.10.2021

Мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» — единственное федеральное решение для проверки подлинности QR-кодов, сообщили в Минцифры России.

Для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать только доверенный механизм проверки QR-кодов — мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», — говорится в сообщении Министерства.

При сканировании сертификата конкретного человека мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» запрашивает информацию о нем из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование.

Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку. Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг, — пояснили в Минцифры РФ.

«Коронавирусные будни»: как проверять QR-коды на подлинность

«Коронавирусные будни»: как проверять QR-коды на подлинность

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