«Коронавирусные цены»: что подорожало в Крыму в марте

Повышенный спрос «приподнял» цены. И это не диверсия, а закон рыночной экономики (один из принципов капиталистического общества, которое мы «строим» с 1991 года). Были бы те же медицинские маски в продаже в Крыму, их бы и с ценником по 100 рэ за штуку разметали бы. Право слово, дорога ложка к обеду. 8 марта первыми расходились букеты от тысячи и выше… Это так, к слову. Чего ж удивляться повышением цен на гречку, сахар, туалетную бумагу. Мы сами создали панику, ажиотаж, повышенный спрос… Да и не всегда сам предприниматель-торговец «обогащается за счет трудового народа» — повышение цен продиктовали, в первую очередь, трейдеры-оптовики.

«Коронавирусные цены».

Конкретно же в Крыму подорожала не только гречка. В первую очередь, дороже стали дезинфицирующие препараты.

По оперативным данным, ряд производителей дезинфицирующих средств, таких как «Асептолин» – фактически это этиловый спирт разной концентрации: 70%, 90% – повысили ценовые предложения по сравнению с январем, февралем с 22 рублей до 91 рубля за 100 миллилитров.

Ну а на этом фото из группы ВК «Доска позора Крыма» антисептический гель, который стоил 78 рублей, а нынче – 299. Бизнес, ничего личного.

Из продуктов питания (буквально за одну неделю) в рост пошли: гречка, рис, сахар, вермишель, мука, масло. По данным мониторинга минпрома РК, цены на рынках выше на масло подсолнечное на 9%, сахар-песок на 18%, мука пшеничная и гречка на 32% рис на 22%, вермишель на 66%.

О «рекордах».

Вчера на рынке в Симферополе был выявлен случай, когда один продавец реализовывал крупу гречневую по сто рублей. Для кого война, для кого мать родная. Я бы попросил администрацию Симферополя усилить контроль на рынках, — сообщил вице-премьер РК Игорь Михайличенко.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил контролировать цены на продовольствие и принять меры в случае спекуляции.

Если причины — объективные, связанные с общей ситуацией, и мы видим, что это не спекуляция производителей, то информируем. Если повышение не объективное, должны быть разработаны регламенты совместно с прокуратурой, к таким товарищам должны приниматься соответствующие меры, — сказала Аксёнов.

Как можно победить рост цен? Только насытив «рынок» продукцией. В Совмине Крыма сообщают, что местные производители увеличили мощности по производству сельскохозяйственных товаров, которые будут представлены на ярмарках в ближайшее время. Кроме того, из Алтайского края на полуостров доставлена крупная партия гречневой крупы. Тоже пойдет в продажу по торговым сетям.