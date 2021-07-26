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«Верево Сити»
 Коронавирусный госпиталь может быть открыт в больнице на улице Надеждинцев в Севастополе
Фото: Минздрав

Коронавирусный госпиталь может быть открыт в больнице на улице Надеждинцев в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:54 26.07.2021

Медик рассматривают вариант открытия в Севастополе дополнительных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава городского Департамента здравоохраненя Виталий Денисов.

Держим, если что, на улице Надеждинцев отделение герантологии – там 30 коек. Но мы его пока бережём. Я думаю, обойдёмся. Но тем не менее это в плане есть у нас, – заявил Денисов.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что пока дефицита коечного фонда в городе нет, в запасе остаются более 100 мест для госпитализации людей в случае необходимости.

Но тем не менее дайте ещё предложения, посмотрите по сети. Чтобы как минимум ещё подумать, где мы при необходимости сможем развернуть коек 150, – поручил Развожаев.

Напомним, сегодня в Севастополе регионе был установлен очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом – 172 случая.

Коронавирусный госпиталь может быть открыт в больнице на улице Надеждинцев в Севастополе

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