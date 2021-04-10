Коронавирусу вопреки — билеты на футбольные матчи онлайн прямо сейчас, в один клик

Коронавирус устроил веселенькую жизнь и мировому футболу. Прерванные национальные чемпионаты и кубки, закрытые границы, отмененные международные футбольные матчи… Даже сейчас в большинстве стран вход болельщикам на стадионы закрыт. А ведь футбол – не просто игра в мяч 11 на 11, это обмен эмоциями, энергией, театральное представление, шоу, феерия. Каждый матч – премьера, где тренеры преподносят сопернику стратегические и тактические сюрпризы, а игроки выкладываются на поле на все 100. Да, ради результата, ради победы, но и ради зрителей тоже.

Для того чтобы приобрести билеты на футбольные матчи не надо бежать к кассам. На портале TicketGroup можно заказать билет, практически, на любой матч (не только футбольный). В меню представлены все турниры. Каждый раздел кликабельный. Игры российской Премьер-лиги, к счастью, открыты для болельщиков. Заходим в раздел РПЛ, дальше все совсем просто: выбираем дату, любимую команду, нужный матч, включаем опцию «заказать билеты». Обратите внимание, доступны все категории: от самых демократичных за воротами, до Premium и даже VIP. Для удобства представлена разноцветная схема расположения мест на стадионе. Осталось отложить билет в корзину, оплатить его и получить. А дальше… Добро пожаловать на матч, в атмосферу праздника спорта и хорошего настроения.

И как же все-таки жаль, что матчи Лиги Чемпионов проходят (из-за коронавируса) без зрителей. Ведь прямо сейчас в режиме онлайн можно было приобрести билет на ответные четвертьфиналы: в Париж, Дортмунд, Лондон и Ливерпуль. В этих парах еще ничего не решено, интрига остается. «Бавария» просто обязана реабилитироваться за домашнее поражение от ПСЖ 2-3, «Ливерпуль» не потерял шансов в противостоянии с мадридским «Реалом» (первая игра 3-1 – в пользу королевского клуба), «Боруссия» включит тотальный футбол, чтобы отыграться у «горожан» (первую игру выиграл «Манчестер Сити» 2-1). Более-менее спокойно себя чувствует «Челси» после гостевой победы 2-0 над «Порту», но, давайте будем объективными, подопечным Сержио Консейсау в первом матче просто не повезло. Эх, футбольная трансляция не передаст всю гамму ощущений от игр такого уровня.

Не все потеряно. В 2022 году грядет большой праздник мирового футбола – Кубок мира (пройдет в ноябре-декабре в Катаре). Уже начался отборочный турнир. Фанаты сборной России могут прямо сейчас приобрести билеты на центральную игру группы Н: Россия – Хорватия. Она состоится 1 сентября в Москве. Пока у россиян и хорватов по 6 очков, сборные делят первое и второе места в отборочной группе. Но все по канонам фильма «Горец»: «остаться должен один», в Катар поедет команда, занявшая первое место (у второй тоже есть шансы, но придется играть стыковые матчи и надеяться на Фортуну).

Кстати, на портале ticket-sport.ru можно не только приобрести билеты на игру Россия – Хорватия, но и заказать полный турпакет. И не только на этот матч. Следите за расписанием… лишь бы коронавирус снова не вмешался в события мира спорта.