Корончатые сверла: особенность использования и преимущества

Обработка металлических изделий подразумевает высокую точность. Обычное спиральное сверло не способно полностью справиться с поставленными задачами. Для высококачественного процесса сверления лучшим вариантом станут корончатые сверла. Методика кольцевого сверления гораздо точнее, быстрее, процесс происходит без лишнего шума и усилий, с максимальной производительностью. Позволяет за пару секунд выполнять отверстия различной глубины/длины/диаметра. Применение кольцевых фрез (корончатых сверл) требует намного меньше энергозатрат, в отличие от обычного способа классической металлической обработки.

Корончатое сверло: особенности инструмента

Кольцевая фреза полая внутри. К другим особенностям относятся:

незначительная площадь изделий, позволяющая выполнить необходимые размеры/объемы неровностей отверстий;

вырезанные части металлических поверхностей без стружки – снижаются энергозатраты на перерабатывание;

в процессе обработки кольцевые фазы соприкасаются только с внешними краями предусмотренных отверстий – экономится мощность оборудования;

можно применять на фрезерных, токарных, сверлильных станках, металлорежущем оборудовании.

Пустотелые конструкции дают легко выполняют различные диаметры отверстий – от 12 до 150 миллиметров. Глубина сверления – до 200 миллиметров.

Настройки и особенности корончатого сверла

Центр кольцевой фрезы не связан с заточками. В качестве центральной части выступают направляющие штифты. Процедура выравнивания состоит из нескольких этапов:

с помощью пилотных устройств выполняются позиционирования корончатых сверл;

после начала работы начинает утапливаться центратор, при этом происходит сжатие пружины;

в конце процесса происходит сдвигание пилота в изначальное положение, с одновременным выталкиванием из сверла сердцевины.

Самые продуктивные инструменты имеют твердосплавные зубья и изготовлены из быстрорежущего металла. На выбор инструмента влияют характеристики прочности металла, размеры отверстий. Для сверления отверстий большого диаметра стоит рассмотреть модели из высококачественной стали. В других вариантах подойдут недорогие корончатые сверла с минимальными требованиями, имеющие хорошую эстетичность.

Корончатые сверла: достоинства

Эксплуатация данного вида сверл имеет немало преимуществ:

1. Не надо использовать оборудование с высокой мощностью;выполнение в один прием отверстий с большим диаметром без необходимости предварительной засверловки.

2. Можно сверлить изделия внахлест.

3. Минимум усилий при работе.

4. Высокое качество обработанного покрытия при сверлении с минимальной шероховатостью. Недочетов у корончатых сверл практически нет. Минус один: невозможно высверливать глухое отверстие.

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