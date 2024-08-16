Корончатые сверла: особенность использования и преимущества

Обработка металлических изделий подразумевает высокую точность. Обычное спиральное сверло не способно полностью справиться с поставленными задачами. Для высококачественного процесса сверления лучшим вариантом станут корончатые сверла. Методика кольцевого сверления гораздо точнее, быстрее, процесс происходит без лишнего шума и усилий, с максимальной производительностью. Позволяет за пару секунд выполнять отверстия различной глубины/длины/диаметра. Применение кольцевых фрез (корончатых сверл) требует намного меньше энергозатрат, в отличие от обычного способа классической металлической обработки.
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Корончатое сверло: особенности инструмента
Кольцевая фреза полая внутри. К другим особенностям относятся:
- незначительная площадь изделий, позволяющая выполнить необходимые размеры/объемы неровностей отверстий;
- вырезанные части металлических поверхностей без стружки – снижаются энергозатраты на перерабатывание;
- в процессе обработки кольцевые фазы соприкасаются только с внешними краями предусмотренных отверстий – экономится мощность оборудования;
- можно применять на фрезерных, токарных, сверлильных станках, металлорежущем оборудовании.
Пустотелые конструкции дают легко выполняют различные диаметры отверстий – от 12 до 150 миллиметров. Глубина сверления – до 200 миллиметров.
Настройки и особенности корончатого сверла
Центр кольцевой фрезы не связан с заточками. В качестве центральной части выступают направляющие штифты. Процедура выравнивания состоит из нескольких этапов:
- с помощью пилотных устройств выполняются позиционирования корончатых сверл;
- после начала работы начинает утапливаться центратор, при этом происходит сжатие пружины;
- в конце процесса происходит сдвигание пилота в изначальное положение, с одновременным выталкиванием из сверла сердцевины.
Самые продуктивные инструменты имеют твердосплавные зубья и изготовлены из быстрорежущего металла. На выбор инструмента влияют характеристики прочности металла, размеры отверстий. Для сверления отверстий большого диаметра стоит рассмотреть модели из высококачественной стали. В других вариантах подойдут недорогие корончатые сверла с минимальными требованиями, имеющие хорошую эстетичность.
Корончатые сверла: достоинства
Эксплуатация данного вида сверл имеет немало преимуществ:
1. Не надо использовать оборудование с высокой мощностью;выполнение в один прием отверстий с большим диаметром без необходимости предварительной засверловки.
2. Можно сверлить изделия внахлест.
3. Минимум усилий при работе.
4. Высокое качество обработанного покрытия при сверлении с минимальной шероховатостью. Недочетов у корончатых сверл практически нет. Минус один: невозможно высверливать глухое отверстие.
Ознакомиться с инструментами для сверления можно в каталоге www.rodmix.ru. По видам определенных целей корончатые сверла подбираются с учетом длины/диаметра.
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