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Короткое замыкание едва не уничтожило кафе в Алуште

Короткое замыкание едва не уничтожило кафе в Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:35 06.11.2024

Огнеборцы МЧС России потушили пожар в алуштинском кафе «Нелли». Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, предварительная причина происшествия — короткое замыкание, которое привело к возгоранию кондиционера.

Пожар ликвидирован на площади 10 кв.м. Всего от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Пострадавших нет, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Короткое замыкание едва не уничтожило кафе в Алуште

Фото: ГУ МЧС России по РК

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