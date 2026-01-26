Корпорация развития Крыма — лидер в развитии дестинации на Евразийском ивент-форуме

Эта победа — не просто награда, а значимое подтверждение правильности выбранного регионом курса. Мы целенаправленно создаём креативный капитал Крыма, укрепляем его уникальную идентичность, и каждый новый проект, каждый инфраструктурный объект работает на одну большую цель: сделать полуостров локомотивом экономического развития страны. Корпорация развития утвердилась как мощный институт, чей авторитет растёт, и её лидерство — это лидерство всего региона, — подчеркнула заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Ирина Кивико.

Экспертное сообщество высоко оценило системную работу по формированию нового образа Крыма как перспективной деловой и инвестиционной площадки. Победа в номинации укрепляет доверие партнёров и открывает дополнительные возможности для продвижения региона на федеральном и международном уровнях.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК