Корпорация развития Крыма — лидер в развитии дестинации на Евразийском ивент-форуме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:36 26.01.2026

Корпорация развития Республики Крым одержала победу на XV Евразийском ивент-форуме, став лауреатом престижной отраслевой премии. Инвестиционное агентство получило награду в специальной номинации «За вклад в развитие дестинации в России». Победители определялись на основе анализа цитируемости и упоминаний в федеральных СМИ. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Эта победа — не просто награда, а значимое подтверждение правильности выбранного регионом курса. Мы целенаправленно создаём креативный капитал Крыма, укрепляем его уникальную идентичность, и каждый новый проект, каждый инфраструктурный объект работает на одну большую цель: сделать полуостров локомотивом экономического развития страны. Корпорация развития утвердилась как мощный институт, чей авторитет растёт, и её лидерство — это лидерство всего региона, — подчеркнула заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Ирина Кивико.

Экспертное сообщество высоко оценило системную работу по формированию нового образа Крыма как перспективной деловой и инвестиционной площадки. Победа в номинации укрепляет доверие партнёров и открывает дополнительные возможности для продвижения региона на федеральном и международном уровнях.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК 

