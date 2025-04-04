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КОС "Южыне" в Севастополе будет строить новый генподрядчик. С предыдущим контракт расторгнут
фото: пресс-служба правительства Севастополя

КОС «Южные» в Севастополе будет строить новый генподрядчик. С предыдущим контракт расторгнут

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:35 04.04.2025

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 4 апреля провел выездное совещание на строительной площадке КОС «Южные».

Строительно-монтажными работами занимается ООО «Трансстройиндустрия» — эта компания стала новым единственным поставщиком. Государственный контракт, заключенный ранее с ООО «Региональная строительная компания», расторгнут.

На этой неделе состоялось перезаключение контракта на строительство КОС «Южные» из-за банкротства прежнего генподрядчика — ООО «РСК». Средства, которые были выделены компании, находились на казначейских счетах и «ждали», когда подрядчик до конца выполнит свои обязательства. Только после предъявления всего оборудования, которое приобретено для объекта, после выполнения всех объемов работ соответствующие акты были закрыты. С предыдущим генподрядчиком заказчик расстался при нулевой задолженности. При этом физически всё это время на объекте работала компания «Трансстройиндустрия» — генеральный субподрядчик. С ней и был перезаключен контракт. Срок действия контракта не изменился, работы должны быть завершены в конце 2026 года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Строительная готовность объекта сейчас составляет порядка 40% — с учетом выполненных работ по обустройству глубоководного выпуска и частично построенного сбросного коллектора. Сейчас на площадке КОС «Южные» завершается строительство здания механической очистки сточных вод, первичных и вторичных радиальных отстойников, административно-бытового корпуса. Идёт строительство аэротенков, трансформаторной подстанции, специалисты прокладывают сети канализации и внутриплощадочные технологические трубопроводы.

Сейчас уже закуплено и скоро поступит оборудование для сушки и последующего сжигания иловых остатков. Это даст большое преимущество нашим очистным сооружениям: во многих городах этот вопрос не решен, отходы накапливаются в резервуарах, и на экологию это влияет не самым положительным образом. У нас будет отдельный цех, где будет производиться сушка иловых остатков и их сжигание в защищённых условиях. Это очень важно: мы смогли доказать, что в масштабах города и в расположении КОСов нам необходим полный цикл утилизации отходов. При этом вода после этой технологии будет очищенной, без запаха, её можно будет применять даже для полива. Поэтому город получит ещё и дополнительный источник технической воды, — отмечает Михаил Развожаев.  

Темпы строительства КОС «Южные» будут расти, сделал акцент губернатор.

На строительной площадке работает порядка 150 человек. Сейчас, после перезаключения контракта и доведения новых лимитов, работа еще интенсифицируется. Ориентировочно к концу мая количество рабочих увеличится до 300 человек, — заключил Михаил Развожаев. 

Как сообщалось ранее, мощность очистных сооружений достигнет 130 тысяч куб. м/сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч). КОС «Южные» будут запускаться поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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