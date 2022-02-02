Кошачий коготь — состав, лекарственные свойства и применение

Кошачий коготь (латинское имя Uncaria tomentosa) — растение семейства Мареновых, которое является древовидной лианой. Распространено в экзотических лесах Южной и Центральной Америки, Гвинеи, Перу, а также в Юго-Восточной Азии. Ветви лозы растут до 30, иногда — до 50 метров в длину, толщина колеблется от 15 до 20 см в диаметре. Жизнеспособность лианы составляет около трех десятков лет.
Перуанская лиана получила чудное название «кошачий коготь» из-за того, что вся поверхность покрыта крючковатыми колючками, похожими на коготки кота. С помощью этих крючков лиана цепко держится за растущие рядом деревья. Индейцы Южной Америки почитают кошачий коготь на протяжении не одной тысячи лет за уникальные целебные качества. Веруя в силу природы, они считали, что соком священного растения питаются ягуары. Животные получают от лианы силу, выносливость и способность быстро бегать. Кора, листья, корневище кошачьего когтя вошли в народную индейскую медицину. С его помощью готовили снадобья для укрепления иммунитета, лечения интоксикаций ядовитыми растениями, при борьбе с воспалительными заболеваниями.
В ходе дальнейших исследований стало понятно, что невосприимчивость индейцев к образованию раковых клеток, связана с употреблением чая из кошачьего когтя. Вскоре за изучение свойств перуанской лианы принялись лаборатории Австрии, Великобритании, Италии и Германии. Несколько лет анализов, клинических наблюдений позволили установить онкопротекторные свойства этого загадочного растения. Дальнейшее изучение химического состава ункарии позволило определить множество целительных свойств.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
- Химический состав кошачьего когтя
- Кошачий коготь: применение в медицине
- Польза кошачьего когтя
- Некоторые свойства кошачьего корня
Химический состав кошачьего когтя
- Митрафиллин — органический алкалоид, который убивает клетки саркомы, рака молочной железы, предупреждает развитие онкологических заболеваний. Содержится в старых листьях.
- Ринхофиллин — имеет противосудорожное действие, понижает артериальное давление, снимает чувство онемения. Получен из коры лианы.
- Изоптероподин — антибактериальное действие на грамположительные микроорганизмы. Вещество выделено из листьев.
- Ункарины — алкалоидные соединения, полученные из листьев растения. Имеют выраженные противоопухолевые свойства, способны убивать клетки лейкемии.
- Гирсутин — вещество, синтезируемое из молодых листьев кошачьего когтя. Элемент способен понижать тонус кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления.
- Ункариновая кислота — синтезируется из коры в форме тритерпена, обладает противотуберкулезным действием, ликвидирует палочки Коха.
- Хиновиновая кислота — позволяет сократить частоту сердечных сокращений. Вещество получено из коры растения в виде кислого тритерпенового соединения.
- Хинная кислота — мощный антиоксидант, который способен стимулировать восстановление поврежденных участков цепочки ДНК, защищать нейроны от разрушающего влияния болезнетворных факторов.
- Проантоцианидины — флавоноиды, имеющие антиоксидантные, противовоспалительные, противораковые свойства. Содержаться практически во всех частях ункарии.
- Хинная кислота — содействует нормализации обмена веществ, имеет выраженные антиоксидантные свойства, регулирует уровень глюкозы в крови.
- Изоринхофиллин — усиливает защитные функции организма, предупреждает формирование тромбов.
В коре кошачьего когтя обнаружены: урсоловая и олеаноловая кислоты, фитостеролы. Мононенасыщенные жирные кислоты, пальмитолеиновая и цисвакценовая, сконцентрированы в масле семян.
Кошачий коготь: применение в медицине
Применение Кошачьего когтя проводится при таких заболеваниях как:
- аллергия;
- разнообразные инфекции вирусного происхождения;
- инфекции бактериального происхождения;
- воспалительные процессы;
- онкологические заболевания (является сильным иммуностимулятором, в 1988 году был представлен доклад об успешной борьбе с онкологией при помощи четырехлетнего применения Ункарии);
- язвенные заболевания;
- нестабильный гормональный фон;
- артрит;
- диабет;
- проблемы с половыми органами;
- различные болезни кожи;
- боли в мышцах;
- заболевания кровеносной системы;
- интоксикация организма;
- нарушения психики и нервной системы.
Польза кошачьего когтя
Влияние на иммунитет
Активные элементы кошачьего когтя стимулируют защитные функции организма, помогают в более короткое время справиться с инфекционными заболеваниями. Такие выводы появились после проведения двух, независимых друг от друга, исследований. В первом приняли участие 27 мужчин. На протяжении 2 месяцев они принимали по 700 мг вытяжки кошачьего когтя. Во время второго — четверо мужчин получали такой же препарат в течение 6 недель. Результаты обоих наблюдений показали увеличение лейкоцитов, что говорит об усилении сопротивляемости инфекциям.
Ученые предполагают, что стимулирование иммунитета может быть обусловлено противовоспалительными свойствами кошачьего когтя. К сожалению, полученные данные не могут ответить на все вопросы, по-этому требуются дополнительные исследования.
Кошачий коготь борется с герпесом
Вирус герпеса может бездействовать в иммунной системе человека на протяжении всей жизни, периодически вызывая волдыри, которые разрываются и превращаются в открытые герпес или язвы до заживления.
Кошачий коготь замедляет прогрессирование и распространение вируса на ранних стадиях инфекции, предотвращая его прикрепление к клеткам.
В проведенном исследовании, 31 доброволец с губным герпесом принимали экстракт когтя кошки. Он оказался эффективнее для снижения отека и уменьшения покраснения кожи, чем противовирусный препарат ацикловир.
Защищает от диабета 1го типа
Диабет 1 типа – это заболевание, при котором иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Кошачий коготь снижает уровень сахара в крови и воспаление и предотвращает диабет у мышей.
Улучшает иммунную систему
Кошачий коготь укрепляет иммунную систему за счет повышения уровня ключевых иммунных клеток (Т-хелперов и В-клеток) и активности гранулоцитов.
Кошачий коготь защищает эритроциты
Он защищает эритроциты от повреждения токсинами и снижает окислительный стресс. Он предотвращает гибель клеток и окислительный стресс в эритроцитах, подверженных воздействию пестицидов.
Некоторые свойства кошачьего корня
Практически все фитокомпоненты, входящие в состав кошачьего корня, имеют благотворное влияние на функции организма и укрепление иммунитета. Можно предположить, что его применение значительно повлияет на улучшение здоровья при следующих состояниях:
- Злокачественные опухоли.
- Вирусные инфекции.
- Повышенная тревожность.
- Аллергии различной этиологии.
- Гипертоническая болезнь.
- Подагра.
- Заболевания ЖКТ.
- Бронхиальная астма.
- Кистозные изменения яичников.
- СПИД.
Недостаточное количество данных о безопасности и эффективности использования кошачьего когтя требует более детального изучения свойств растения при лечении СПИДа, рака, аллергических заболеваний.
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Некоторые рекомендации по дозировке
Конкретные рекомендации для приема кошачьего когтя пока не разработаны. Основываясь на скудных данных проведенных исследований, ВОЗ указывает на то, что в среднем допустим прием кошачьего корня в дозе от 20 до 350 мг в сутки в форме экстрактов, от 300 до 500 мг — для капсул. Всю суточную дозу нужно разбить на равные части для 2-3 приемов в течение дня. В экспериментальных целях пациентам предлагали по 60 мг в сутки при ревматоидном артрите, 100 мг — для лечения остеоартрита коленного сустава.
Результаты клинических экспериментов позволили предположить, что средняя суточная доза высушенной коры кошачьего когтя в форме настоя составляет 20-350 мг, в виде капсул верхний предел дозировки может увеличиваться до 300-500 мг.
Кошачий коготь — противопоказания
- Беременность — препарат может спровоцировать выкидыш, отрицательно повлиять на плод.
- Период лактации.
- Одновременный прием кроворазжижающих препаратов.
- Нарушение процессов свертываемости крови.
- Гипотония.
- Язвенная болезнь желудка.
- Заболевания кишечника.
- Одновременный прием иммунодепрессантов.
- Предоперационный и ранний послеоперационный периоды (первые 10-14 дней до и после вмешательства).
- Состояние после трансплантации органов — препарат может вызвать отторжение донорских тканей.
- Лейкоз.
- Туберкулез.
- Заболевания печени, почек.
Кошачий коготь не рекомендован пациентам, страдающим диабетом I типа, рассеянным склерозом, системной красной волчанкой, болезнью Крона в виду недостаточно изученных свойств растения.
Кстати, следует помнить о том, что превышение рекомендованных доз может привести к ряду побочных эффектов:
- Диспептические расстройства.
- Чрезмерное снижение артериального давления.
- Брадикардия.
- Кровотечения.
- Нарушение функций почек.
- Невриты.
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