Кошачий коготь — состав, лекарственные свойства и применение

Кошачий коготь (латинское имя Uncaria tomentosa) — растение семейства Мареновых, которое является древовидной лианой. Распространено в экзотических лесах Южной и Центральной Америки, Гвинеи, Перу, а также в Юго-Восточной Азии. Ветви лозы растут до 30, иногда — до 50 метров в длину, толщина колеблется от 15 до 20 см в диаметре. Жизнеспособность лианы составляет около трех десятков лет.

Перуанская лиана получила чудное название «кошачий коготь» из-за того, что вся поверхность покрыта крючковатыми колючками, похожими на коготки кота. С помощью этих крючков лиана цепко держится за растущие рядом деревья. Индейцы Южной Америки почитают кошачий коготь на протяжении не одной тысячи лет за уникальные целебные качества. Веруя в силу природы, они считали, что соком священного растения питаются ягуары. Животные получают от лианы силу, выносливость и способность быстро бегать. Кора, листья, корневище кошачьего когтя вошли в народную индейскую медицину. С его помощью готовили снадобья для укрепления иммунитета, лечения интоксикаций ядовитыми растениями, при борьбе с воспалительными заболеваниями.

В ходе дальнейших исследований стало понятно, что невосприимчивость индейцев к образованию раковых клеток, связана с употреблением чая из кошачьего когтя. Вскоре за изучение свойств перуанской лианы принялись лаборатории Австрии, Великобритании, Италии и Германии. Несколько лет анализов, клинических наблюдений позволили установить онкопротекторные свойства этого загадочного растения. Дальнейшее изучение химического состава ункарии позволило определить множество целительных свойств.

Химический состав кошачьего когтя

Митрафиллин — органический алкалоид, который убивает клетки саркомы, рака молочной железы, предупреждает развитие онкологических заболеваний. Содержится в старых листьях. Ринхофиллин — имеет противосудорожное действие, понижает артериальное давление, снимает чувство онемения. Получен из коры лианы. Изоптероподин — антибактериальное действие на грамположительные микроорганизмы. Вещество выделено из листьев. Ункарины — алкалоидные соединения, полученные из листьев растения. Имеют выраженные противоопухолевые свойства, способны убивать клетки лейкемии. Гирсутин — вещество, синтезируемое из молодых листьев кошачьего когтя. Элемент способен понижать тонус кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления. Ункариновая кислота — синтезируется из коры в форме тритерпена, обладает противотуберкулезным действием, ликвидирует палочки Коха. Хиновиновая кислота — позволяет сократить частоту сердечных сокращений. Вещество получено из коры растения в виде кислого тритерпенового соединения. Хинная кислота — мощный антиоксидант, который способен стимулировать восстановление поврежденных участков цепочки ДНК, защищать нейроны от разрушающего влияния болезнетворных факторов. Проантоцианидины — флавоноиды, имеющие антиоксидантные, противовоспалительные, противораковые свойства. Содержаться практически во всех частях ункарии. Хинная кислота — содействует нормализации обмена веществ, имеет выраженные антиоксидантные свойства, регулирует уровень глюкозы в крови. Изоринхофиллин — усиливает защитные функции организма, предупреждает формирование тромбов.

В коре кошачьего когтя обнаружены: урсоловая и олеаноловая кислоты, фитостеролы. Мононенасыщенные жирные кислоты, пальмитолеиновая и цисвакценовая, сконцентрированы в масле семян.

Кошачий коготь: применение в медицине

Применение Кошачьего когтя проводится при таких заболеваниях как:

аллергия; разнообразные инфекции вирусного происхождения; инфекции бактериального происхождения; воспалительные процессы; онкологические заболевания (является сильным иммуностимулятором, в 1988 году был представлен доклад об успешной борьбе с онкологией при помощи четырехлетнего применения Ункарии); язвенные заболевания; нестабильный гормональный фон; артрит; диабет; проблемы с половыми органами; различные болезни кожи; боли в мышцах; заболевания кровеносной системы; интоксикация организма; нарушения психики и нервной системы.

Польза кошачьего когтя

Влияние на иммунитет

Активные элементы кошачьего когтя стимулируют защитные функции организма, помогают в более короткое время справиться с инфекционными заболеваниями. Такие выводы появились после проведения двух, независимых друг от друга, исследований. В первом приняли участие 27 мужчин. На протяжении 2 месяцев они принимали по 700 мг вытяжки кошачьего когтя. Во время второго — четверо мужчин получали такой же препарат в течение 6 недель. Результаты обоих наблюдений показали увеличение лейкоцитов, что говорит об усилении сопротивляемости инфекциям.

Ученые предполагают, что стимулирование иммунитета может быть обусловлено противовоспалительными свойствами кошачьего когтя. К сожалению, полученные данные не могут ответить на все вопросы, по-этому требуются дополнительные исследования.

Кошачий коготь борется с герпесом

Вирус герпеса может бездействовать в иммунной системе человека на протяжении всей жизни, периодически вызывая волдыри, которые разрываются и превращаются в открытые герпес или язвы до заживления.

Кошачий коготь замедляет прогрессирование и распространение вируса на ранних стадиях инфекции, предотвращая его прикрепление к клеткам.

В проведенном исследовании, 31 доброволец с губным герпесом принимали экстракт когтя кошки. Он оказался эффективнее для снижения отека и уменьшения покраснения кожи, чем противовирусный препарат ацикловир.

Защищает от диабета 1го типа

Диабет 1 типа – это заболевание, при котором иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Кошачий коготь снижает уровень сахара в крови и воспаление и предотвращает диабет у мышей.

Улучшает иммунную систему

Кошачий коготь укрепляет иммунную систему за счет повышения уровня ключевых иммунных клеток (Т-хелперов и В-клеток) и активности гранулоцитов.

Кошачий коготь защищает эритроциты

Он защищает эритроциты от повреждения токсинами и снижает окислительный стресс. Он предотвращает гибель клеток и окислительный стресс в эритроцитах, подверженных воздействию пестицидов.

Некоторые свойства кошачьего корня

Практически все фитокомпоненты, входящие в состав кошачьего корня, имеют благотворное влияние на функции организма и укрепление иммунитета. Можно предположить, что его применение значительно повлияет на улучшение здоровья при следующих состояниях:

Злокачественные опухоли. Вирусные инфекции. Повышенная тревожность. Аллергии различной этиологии. Гипертоническая болезнь. Подагра. Заболевания ЖКТ. Бронхиальная астма. Кистозные изменения яичников. СПИД.

Недостаточное количество данных о безопасности и эффективности использования кошачьего когтя требует более детального изучения свойств растения при лечении СПИДа, рака, аллергических заболеваний.

Некоторые рекомендации по дозировке

Конкретные рекомендации для приема кошачьего когтя пока не разработаны. Основываясь на скудных данных проведенных исследований, ВОЗ указывает на то, что в среднем допустим прием кошачьего корня в дозе от 20 до 350 мг в сутки в форме экстрактов, от 300 до 500 мг — для капсул. Всю суточную дозу нужно разбить на равные части для 2-3 приемов в течение дня. В экспериментальных целях пациентам предлагали по 60 мг в сутки при ревматоидном артрите, 100 мг — для лечения остеоартрита коленного сустава.

Результаты клинических экспериментов позволили предположить, что средняя суточная доза высушенной коры кошачьего когтя в форме настоя составляет 20-350 мг, в виде капсул верхний предел дозировки может увеличиваться до 300-500 мг.

Кошачий коготь — противопоказания

Беременность — препарат может спровоцировать выкидыш, отрицательно повлиять на плод.

Период лактации.

Одновременный прием кроворазжижающих препаратов.

Нарушение процессов свертываемости крови.

Гипотония.

Язвенная болезнь желудка.

Заболевания кишечника.

Одновременный прием иммунодепрессантов.

Предоперационный и ранний послеоперационный периоды (первые 10-14 дней до и после вмешательства).

Состояние после трансплантации органов — препарат может вызвать отторжение донорских тканей.

Лейкоз.

Туберкулез.

Заболевания печени, почек.

Кошачий коготь не рекомендован пациентам, страдающим диабетом I типа, рассеянным склерозом, системной красной волчанкой, болезнью Крона в виду недостаточно изученных свойств растения.

Кстати, следует помнить о том, что превышение рекомендованных доз может привести к ряду побочных эффектов:

Диспептические расстройства. Чрезмерное снижение артериального давления. Брадикардия. Кровотечения. Нарушение функций почек. Невриты.

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