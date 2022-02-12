Кошачья лапка — лекарственные свойства и применение

Кошачья лапка – многолетнее травянистое растение, которое обладает опушением в белой или серой цветовой гамме. Высота такого растения может достигать 30 см. На простом стебле расположились цельные очередные листья. Цветки у этой травы мелкие и собраны в небольшие корзинки. Такое двудомное растение используется в народной медицине в части цветков и самой травы. Для этого сбор цветов осуществляется в период цветения.

В состав кошачьих лапок входят дубильные вещества, сапонины, смолы, фитостерин и витамин К. Благодаря этому регулярное употребление травы способствует свертыванию крови. Такое растение показано при кровохарканье, маточных и геморроидальных кровотечениях.

Кошачья лапка — применение в народной медицине

В современной народной медицине кошачья лапка успешно применяется для лечения различных заболеваний. Отвары показаны при конвульсиях, при кровавой рвоте и послеродовых осложнениях. Также растение используется в качестве успокаивающего средства. Нередко оно назначается при гипертонии и некоторых женских заболеваниях.

Лечебные составы из этого растения:

способствуют понижению артериального давления;

действуют как болеутоляющее при подагре и ревматизме;

ускоряют свертываемость крови, эффективно останавливая кровотечения;

действуют успокаивающе на нервную систему;

помогают заживлению ран;

позитивно воздействуют на упавшее зрение, применяются при лечении глаукомы, катаракты;

стабилизируют менструальный цикл;

останавливают воспалительные процессы в организме;

воздействуют на новообразования, способствуя уменьшению их размеров;

действуют как сосудорасширяющее;

применяются при терапии гинекологических проблем;

помогают вылечивать простудные заболевания, кашель, ангину, бронхит, заболевания горла;

способствуют выведению камней из желчного пузыря;

эффективны при печеночных коликах;

используются при недугах желудка и кишечника.

При желтухе рекомендуют умываться отваром кошачьих лапок. При диатезе и детских экземах малышей купают в ванночках с таким целебным отваром. В качестве желчегонного средства можно применять отвар, изготовленный из 8 граммов сырья и 200 граммов кипятка. Курс лечения предусматривает приём по 1 столовой ложке до трех раз в день.

Учитывая широкий спектр действия растения, народная медицина предлагает невероятное количество рецептов с антеннарией, способных если не вылечить полностью, то значительно облегчить состояние человека при различных заболеваниях.

При воспалении желчного пузыря, печени, для выведении мелких камней очень эффективен настой: 2 ст. л. растения поместить в термос и залить 0,2 л закипевшей воды. Подождать час, после чего вылить в кастрюльку и довести до кипения. Подождать еще час. Употреблять 10 дней по 1 ст. л. до еды трижды в день. Неделю отдохнуть и повторить.

2 ст. л. растения поместить в термос и залить 0,2 л закипевшей воды. Подождать час, после чего вылить в кастрюльку и довести до кипения. Подождать еще час. Употреблять 10 дней по 1 ст. л. до еды трижды в день. Неделю отдохнуть и повторить. При диатезе у детей помогает отвар : 2 ст. л. растения опустить в 0,3 л воды и установить на водяную баню на 10 минут. Полученное средство добавляют в воду для купания ребенка ежедневно.

: 2 ст. л. растения опустить в 0,3 л воды и установить на водяную баню на 10 минут. Полученное средство добавляют в воду для купания ребенка ежедневно. Для лечения мастопатии готовят комбинированный сбор: смешать листья крапивы, корневища горца змеевидного, цветы зверобоя и кошачьей лапки в пропорции 1:2:2:2. Добавить 0,18 л сока алоэ, влить 0,6 л сухого красного вина плюс 0,6 кг меда. Закрыв емкость крышкой, прогреть ее на водяной бане в течение 2 часов, не забывая помешивать. Пить трижды в день на голодный желудок по 30 капель.

Для остановки кровотечения из геморроидальных узлов эффективно действуют примочки , которые необходимо делать в течение недели: 2 ст. л. цветков заварить в 0,25 л кипятка и отставить до остывания. Марлевый тампон обильно смочить в процеженном настое и приложить к больному месту на 20-30 минут.

, которые необходимо делать в течение недели: 2 ст. л. цветков заварить в 0,25 л кипятка и отставить до остывания. Марлевый тампон обильно смочить в процеженном настое и приложить к больному месту на 20-30 минут. При обильных месячных и послеродовых кровотечениях используют рецепт: 1 ст. л. сырья запарить в 0,1 л кипятка, оставить на полчаса, принимать в течение часа чайными ложками.

При обильных менструациях может помочь еще одно средство: на 10 г перетертых цветов взять 7 белков куриных яиц, добавить лимонную кислоту – 0,5 ч. л. Хорошенько смешать и пить по 1 ч. л. перед едой за 20 минут. Хранить в холодильнике.

на 10 г перетертых цветов взять 7 белков куриных яиц, добавить лимонную кислоту – 0,5 ч. л. Хорошенько смешать и пить по 1 ч. л. перед едой за 20 минут. Хранить в холодильнике. При болезнях легких различного характера пользуются снадобьем: 1 ст. л. сырья запарить 0,3 л закипевшей воды. Оставить на 5 часов. Употреблять по 1 ст. л. с интервалом 3 часа. Повторять 10 дней.

1 ст. л. сырья запарить 0,3 л закипевшей воды. Оставить на 5 часов. Употреблять по 1 ст. л. с интервалом 3 часа. Повторять 10 дней. При стоматите и ангине трижды в день используют полоскания: 20 г сырья поместить в 0,1 л кипятка, дать остыть и после фильтрации применять.

Для лечения желтухи применяют средство для умывания: 70 г порошка из семян поместить в 2 л воды. После 3 дней настаивания размешать с 50 мл меда. Умываться этим настоем 2-3 недели.

70 г порошка из семян поместить в 2 л воды. После 3 дней настаивания размешать с 50 мл меда. Умываться этим настоем 2-3 недели. Для заживления ран, а также при наружном туберкулезе очень действенно использование масла: в литровую банку уложить свежие листья и цветки, залить оливковое масло. Закрыть плотной крышкой и оставить на месяц. Получившееся темно-зеленое масло процедить, влить 50 мл сахарного сиропа, хранить в холодильнике. Вместо оливкового масла можно взять липовый мед. Наносить такое средство на пораженные места 3 раза в сутки, давая полностью впитаться.

Кошачья лапка двудомная

Кошачья лапка двудомная из семейства сложноцветных часто используется в народной медицине. Представленное растение отдает предпочтение территориям Кавказа, Украины, Сибири и Урала. Оно с удовольствием селится в сосновых борах, на сухих лугах и на крупных пустырях.

Такое многолетнее растение достигает в высоту 25 см. Простой стебель дополнен лопатковидными прикорневыми и линейными стеблевыми листьями. Изящные розоватые цветки расположены в небольших корзинках. Цветет двудомная кошачья лапка с середины мая до самого конца июня. Настой целебных цветочных корзинок показан при холециститах и болезнях печени. Кроме того, данный вид растения может использоваться в качестве желчегонного и противовоспалительного средства.

Хотя народные целители и травники предлагают огромное число уникальных рецептур с травой кошачьей лапки, многие популярные средства готовятся по классической схеме. Расскажем, как правильно приготовить лекарственные формы, которые чаще всего используются при домашнем лечении.

Кошачья лапка — настой

По классической рецептуре настой готовится следующим образом:

1 ст.л. цветков залить кипящей водой (0,3 л). Оставить состав на 3–4 часа для настаивания. Потом хорошо процедить раствор.

Принимать по 1 ст.л. при признаках желудочного кровотечения.

Кратность приемов – каждые 2 часа.

При носовых кровотечения полученный таким способом раствор можно использовать для тампонирования носовых ходов. При кровоточивости десен им следует полоскать полость рта. Состав подходит для остановки геморроидальных кровотечений. Только в таком случае нужно делать примочки с раствором на область ануса.

Кошачья лапка — настойка

Приготовленное по предложенной рецептуре средство подходит как для наружного, так и для внутреннего применения. Такая настойка снимает воспаление, купирует кровотечение. Для достижения максимального лечебного эффекта желательно совмещать оба способа.

Последовательность приготовления:

Сырье в количестве 1 ст.л. залить 100 мл водки. Настаивать состав в темном и теплом месте целую неделю. Емкость с настойкой регулярно встряхивать. Перед применением раствор процедить.

Для приема внутрь разовая доза – 30 капель. Это количество настойки лучше развести водой, а потом выпить.

Для наружных методов лечения 1 ч.л. настойки нужно развести в стакане воды, а после использовать полученный раствор по назначению.

Кошачья лапка — отвар

Следует отметить, что отвары являются самой распространенной формой приготовления целебных растворов. В принципе, это универсальное средство, которое одинаково подходит для внутреннего приема и проведения наружных процедур.

Классический рецепт отвара кошачьей лапки

Данное лекарственное средство полезно принимать тем, у кого наблюдаются проблемы со свертываемостью крови. Водная настойка готовится так:

Взять 2 ст.л. растительного порошка антеннарии, и залить сырье стаканом кипятка. Состав поставить на огонь. Кипятить 10 минут. Для предотвращения интенсивного испарения посуду накрыть крышкой. После настаивания отвар процедить.

Принимать по 2 ст.л. за полчаса до еды.

Еще один популярный у целителей рецепт отвара:

Залить кипятком 60–70 г порошка, полученного из семян кошачьей лапки. Состав поставить на слабый огонь. Довести до кипения, а потом снять. Дать отвару настояться в течение двух дней, потом процедить.

Средство использовать для обработки ран.

Для внутреннего применения отвар готовится в тех же пропорциях, но вместо семян нужно использовать листья и цветки. Принимать средство внутрь сразу же после приготовления. Для улучшения вкуса можно добавить немного меда.

Цветы кошачьей лапки

Мелкие цветки кошачьей лапки собраны в интересные корзинки, которые расположены на верхушках стеблей. Лепестки у цветов могут быть белыми, розовыми и даже слегка красноватыми. Продолговатые женские цветки, как правило, нежно-розового оттенка.

Это двудомное растение имеет и мужские корзинки шарообразной формы. Такие цветки практически всегда белоснежные. Диаметр верхушечной корзинки достигает 6 см. В основании восхитительных корзинок находятся черепитчатые листочки, снизу они довольно пушистые, а сверху сухие. Женские широкотрубчатые цветки имеют пестики, столбик и раздельное рыльце с нижней завязью. Цветоложе у кошачьей лапки выпуклое и голое. Мужские цветки с трубчато-лейковидным околоцветником дополнены пятью тычинками. Нередко встречаются экземпляры с пестиком, но они считаются бесплодными.

Противопоказания к применению кошачьей лапки

Серьезных противопоказаний к употреблению кошачьей лапки нет. Однако следует прекратить лечение при индивидуальной непереносимости.

В частности, категорически запрещается принимать внутрь средства из данного растения:

в период беременности и грудного вскармливания;

детям до 12 лет;

больным тромбофлебитом;

при индивидуальной непереносимости.

Очень осторожно нужно использовать средства для внутреннего применения гипертоникам.

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