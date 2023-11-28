Кошелек выбросила, деньги забрала – так и становятся воровками. Случай в Симферополе

В Симферополе сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в краже кошелька с деньгами.

В полицию Симферополя обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о краже кошелька, в котором находилось более 15 000 рублей. Потерпевшая пояснила, что, осуществляя покупки в одном из супермаркетов города, она забыла свой кошелек на прилавке. Вернувшись через несколько минут, своего имущества не обнаружила. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась 45-летняя местная жительница, — сообщили в МВД по РК.

Задержанная свою вину признала и пояснила, что, находясь в магазине, увидела лежащий на прилавке чужой кошелек и решила присвоить его себе. Выйдя из помещения и осмотрев содержимое украденной вещи, злоумышленница забрала 15 000 рублей, а сам кошелек выкинула.

Следователем ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.