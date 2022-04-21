Косил, говорит, траву... О задержании жителя крымского села Золотое Поле

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков задержан 37-летний житель села Золотое Поле. В кармане куртки мужчины был обнаружен 70-граммовый пакетик с растительным веществом.

Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое является частями высушенных растений конопли, содержащие психоактивное наркотическое средство марихуана. Сельчанин рассказал, что кусты конопли нашел в поле, когда косил траву, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделением дознания ОМВД России по Кировскому району в отношении мужчины возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).

Сотрудники полиции призывают граждан: если вам стали известны факты незаконного оборота наркотиков, обратитесь в дежурную часть ближайшего отдела внутренних дел, либо по телефону «102».

Своим неравнодушием вы поможете пресечь преступление и оградить от беды множество людей!

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым