Костыль-протез голени «Свободные руки»: особенности конструкции, функционал, критерии выбора

Специальный костыль-протез голени «Свободные руки» действительно является инновационным решением в области реабилитации и помощи людям с травмами ног. Он сочетает в себе функции обычного костыля и протеза, что освобождает руки пользователя от необходимости опоры на традиционные костыли. Это дает возможность человеку свободно использовать руки для повседневных действий, таких как работа, ношение предметов или выполнение бытовых задач — m-lotos.

Основные характеристики устройства

Дизайн и функционал : это устройство крепится к ноге, а его конструкция обеспечивает поддержку веса на уровне колена или голени, позволяя пользователю ходить без дополнительной опоры на руки.

: это устройство крепится к ноге, а его конструкция обеспечивает поддержку веса на уровне колена или голени, позволяя пользователю ходить без дополнительной опоры на руки. Свободные руки : главным преимуществом является именно то, что руки остаются свободными. Пользователь может использовать их для чего угодно, что значительно улучшает качество жизни и функциональность.

: главным преимуществом является именно то, что руки остаются свободными. Пользователь может использовать их для чего угодно, что значительно улучшает качество жизни и функциональность. Подвижность и комфорт : костыль-протез обеспечивает мобильность и поддерживает равновесие без излишней нагрузки на здоровую ногу, снижая риск дополнительной травматизации или асимметричной нагрузки на тело.

: костыль-протез обеспечивает мобильность и поддерживает равновесие без излишней нагрузки на здоровую ногу, снижая риск дополнительной травматизации или асимметричной нагрузки на тело. Применение: подходит для людей, восстанавливающихся после травм или операций на ноге, а также тех, кто временно не может опираться на одну ногу. Устройство можно использовать в реабилитационный период для частичного восстановления подвижности.

Это устройство особенно актуально для людей, которым важно сохранить активный образ жизни и при этом минимизировать зависимость от помощи других.