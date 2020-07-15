Кот Моста станет… главным в отделе котоновостей

Кот Моста, он же Мостик, он же главный талисман Крымского моста раскрыл интригу, связанную с переменой профессии. Выяснилось, что из Крыма котейка уезжать не собирается, а перебирается в Симферополь, где «займется журналистикой» и поселится в офисе РИА Новости Крым.

Ни одна ̶м̶ы̶ш̶ь̶ новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Переезжаю в редакцию РИА новостей РИА Новости Крым в Симферополе. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей, — гласит запись в аккаунте Мостика.

Фанаты Кота уже оценили карьерный рост и перспективы любимца. Уверены: Мостика и на новом поприще жду успех, признание и разнообразные вкусности. Одно «но»: на Крымском мосту Кот привык к просторам и раздолью, как справится с офисным «заточением»?