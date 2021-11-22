«Кот PRO»: Крымский ТЮЗ представил первую премьеру сезона

Захватывающие приключения в поисках счастья – в Крымском государственном театре юного зрителя состоялась первая премьера сезона. Режиссер театра Сергей Толстых поставил спектакль по пьесе современного автора Екатерины Точанской. «Кот PRO» вошел в шорт-лист конкурса современной драматургии «Малая Ремарка».

Рассказывая о поиске счастья и вечных ценностях, сюжет предлагает зрителю отправиться в путешествие вместе с главным героем. Жанр спектакля – стендап на четырех лапах. Кот, которого играет заслуженный артист Республики Крым Сергей Новиков, общается со зрителем. Он делиться своими мыслями, планами и даже главным секретом о «кошачьем рае». Тайна, которую хранят моряки – огромная миска с рыбой, которая спрятана далеко в море. Так считает главный герой, который не может устоять перед соблазном и убегает из дома, чтобы отправиться в плаванье. Сложные приключения приводят кота к большим открытиям, — отмечают в пресс-службе театра.

Яркий, динамичный, украшенный легким юмором и дающий пищу к размышления. Спектакль подходит для семейного просмотра и буде интересен зрителям всех возрастов.

Завершение осени Крымский ТЮЗ отметит еще одной премьерой. 28 ноября на сцене театра комедия из солнечной Италии по знаменитой пьесе Карло Гольдони «Трактирщица», в постановке заслуженного деятеля искусств Крыма Андрея Пермякова.

фото: Надежда Бондарчук