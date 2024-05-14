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Котам Севастополя собираются предоставить… жилье. Дома!
Телеграм-канал Михаила Развожаева Нарисованный нейросетью домик для кошек в стиле «сталинский ампир»

Котам Севастополя собираются предоставить… жилье. Дома!

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:43 14.05.2024

Обещание «не дать в обиду котиков», домик которых повелел снести департамент городского хозяйства, получило продолжение в телеграм-канале Михаила Развожаева. Губернатор, сообщает «Севастопольская газета», опубликовал подборку картинок — примерных вариантов домиков для кошек.

Пять эскизов нарисовала нейросеть. По мнению губернатора, такие домики могут стать «отличными туристическими фишками» города.

Общий принцип: они должны выглядеть эстетично, соответствовать архитектурному типу зданий, расположенных по соседству. Более того, такие домики в стиле сталинского ампира в центре или в античном стиле рядом с Херсонесом могут стать отличными туристическими «фишками», — написал Михаил Развожаев.

Он объяснил, что студенты, ученики художественной школы и школьники смогут сделать эскизы и отличные пробные варианты таких домиков. А в прекрасных новых мастерских в образовательном центре им.Ревякина, в школе искусств и в СевГУ их изготовят. Соответствующее поручение уже дано вице-губернатору Игорю Михееву.

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Будут также проведены консультации с фелинологами — специалистами по кошачьим, чтобы домики были комфортными для их обитателей.

Что касается деревянных домиков, которые появились в городе, — они пока остаются. Как будут готовы новые домики, заменим их, — пообещал Михаил Развожаев.

Под этим постом в губернаторском телеграм-канале — севастопольцы оставили более двух с половиной сотен комментариев, основная мысль которых: в городе масса более острых проблем.

Градоначальнику припомнили многолетний ремонт Исторического бульвара, вечные стройки очистных, онкологического диспансера, больницы скорой помощи, огромное количество бомжей, ночующих на лавочках в центре Севастополя, стаи злобных бродячих собак, отсутствие общественных туалетов и т.д. Администраторам чата даже пришлось несколько раз напоминать, что мнение нужно выражать в корректной форме, без грубых выражений.

источник: «Севастопольская газета»

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