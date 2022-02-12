Котовник — лекарственные свойства, состав и применение

Котовник имеющий в своем составе различные биологически активные вещества, в полной мере обладает целебными свойствами. Листья и молодые побеги этой лекарственной травы содержат полезные минеральные вещества, эфирное масло, витамины различных групп, дубильные вещества, флавоноиды, сахар. Стоит отметить и присутствие в этой траве гликозидов, танинов, горечи и урсоловой кислоты. Растение стабилизирует и укрепляет работу иммунной системы, повышает тонус организма, существенно снижает воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека.

Котовник — полезные свойства

Опыты на животных показали, что котовник примерно на 40% ускоряет сердечным ритм. Таким образом, при тахикардии этот природный лекарственный препарат противопоказан, а вот больным с диагнозом «брадикардия» может оказать действенную помощь. Трава применяется только в народной медицине. С давних пор был отмечен желчегонный и антибактериальный эффект настоев из этого растения. Народные врачеватели активно применяют их для улучшения аппетита и преодоления сердечных неврозов.

В данном растении содержатся:

дубильные вещества;

сапонины;

эфирное масло;

флавоноиды;

аскорбиновая кислота

гликозиды.

Кроме того, настои из травы хорошо зарекомендовали себя при лечении гастритов с пониженной кислотностью желудочного сока. Это целебное растение часто используют для борьбы с запорами, атонией кишечника и для преодоления застойных явлений в желчевыводящих путях и желчном пузыре.

Помимо всего прочего, этот целебный природный препарат помогает более эффективно справиться с бронхитом, кашлем и рядом простудных заболеваний. Он оказывает благоприятное действие на нервную систему при депрессии и истерии.

Котовник лимонный имеет жаропонижающие, антибактериальные, потогонные и отхаркивающие свойства.

Благодаря наличию активных биологических веществ, растение укрепляет иммунную систему, повышает тонус организма, снижает воздействие губительных веществ на человеческий организм.

Трава является сильным антисептиком, который успешно используется в лечении язв, фурункулов, нарывов.

Ее используют для борьбы с запорами, застоями в желчном пузыре и желчевыводящих путях.

Целебные препараты на его основе помогают в лечении гастритов, повышенной кислотности желудка и употребляются как средства, возбуждающие аппетит.

Отвары и настои положительно влияют на дыхательную систему человека. Их употребляют при бронхитах, сухом кашле и во время лечения простудных заболеваний, которые дают осложнение на горло.

Также эти лекарства помогают справиться с нервными расстройствами, истерией и депрессией.

Котовник ускоряет сердечный ритм и повышает амплитуду сокращений сердечной мышцы.

Также стоит упомянуть, что растение является отличным медоносом, и его специально разводят рядом с пасеками.

Кровоочистительные свойства травы будут полезны в лечении фурункулеза. За счет своих бактерицидных свойств она широко применяется для уничтожения насекомых-паразитов и устранения гнойных заболеваний кожи.

В сочетании с другими травами котовник используется нетрадиционной медициной при ряде кишечных и желудочных болезней. Он обладает успокаивающим эффектом, поэтому принимать препараты из него лучше перед сном.

Котовник — применение в народной медицине

Для избавления от головной боли : одну ложку сухого сырья залейте 300 мл вскипевшей воды, накройте емкость крышкой и оставьте на 3 часа. Готовое снадобье профильтруйте через сито и пейте по 1 ложке за 30 минут до начала еды.

: одну ложку сухого сырья залейте 300 мл вскипевшей воды, накройте емкость крышкой и оставьте на 3 часа. Готовое снадобье профильтруйте через сито и пейте по 1 ложке за 30 минут до начала еды. При кожных заболеваниях приготовьте такой целебный настой: смешайте в равных частях окопник, кошачью мяту, девясил, голубую вербену, зверобой, плоды черники и корень стародубки. Отмеряйте 30 г сырья и залейте их кипящей водой (400 мл). Настаивайте лекарство полчаса, а затем употребляйте по 1/3 стак. трижды в сутки. В начале курса лечения употребляйте препарат 1 раз в день, после чего постепенно увеличивайте дозу до 3 раз.

смешайте в равных частях окопник, кошачью мяту, девясил, голубую вербену, зверобой, плоды черники и корень стародубки. Отмеряйте 30 г сырья и залейте их кипящей водой (400 мл). Настаивайте лекарство полчаса, а затем употребляйте по 1/3 стак. трижды в сутки. В начале курса лечения употребляйте препарат 1 раз в день, после чего постепенно увеличивайте дозу до 3 раз. Для лечения заболеваний горла траву котовника (2 ложки) заливают кипящей водой (1 стак.) и настаивают средство около 1 часа. Его используют для полосканий или употребляют внутрь по 150 мл 3 раза в день.

траву котовника (2 ложки) заливают кипящей водой (1 стак.) и настаивают средство около 1 часа. Его используют для полосканий или употребляют внутрь по 150 мл 3 раза в день. При высокой температуре, ревматизме или малокровии готовят отвар: 2 ложки сухой травы и 2 ложки измельченных ягод крыжовника заливают 350 мл чистой воды, доводят до кипения и варят 2 минуты. Готовый отвар оставляют на 1 час, процеживают и пьют по 40-50 мл до пяти раз в день.

2 ложки сухой травы и 2 ложки измельченных ягод крыжовника заливают 350 мл чистой воды, доводят до кипения и варят 2 минуты. Готовый отвар оставляют на 1 час, процеживают и пьют по 40-50 мл до пяти раз в день. В борьбе с бессонницей вам поможет следующий травяной сбор: смешайте кошачью мяту, хмель, корень валерианы, шлемник байкальский, цветы ромашки и пассифлору. Получившуюся смесь в количестве трех ложек заливают 0,5 л воды и кипятят на водяной бане 5 минут. Затем ей дают настояться 1 час и пьют трижды в день по 0,5 стак. Лекарство принимают 2-3 недели, после чего делают перерыв на 1 неделю. По необходимости терапию возобновляют.

смешайте кошачью мяту, хмель, корень валерианы, шлемник байкальский, цветы ромашки и пассифлору. Получившуюся смесь в количестве трех ложек заливают 0,5 л воды и кипятят на водяной бане 5 минут. Затем ей дают настояться 1 час и пьют трижды в день по 0,5 стак. Лекарство принимают 2-3 недели, после чего делают перерыв на 1 неделю. По необходимости терапию возобновляют. При гастритах, сильных спазмах в желудке или стенокардии готовят лечебную настойку. Для этого необходимо залить одну столовую ложку кошачьей мяты одним стаканом кипятка. Смесь отстаивают на протяжение двух часов, а затем принимают по 1 ложке за 45 минут до еды 3 раза в день. Если на фоне проблем с желудком у вас есть хронические запоры, употребляйте отвар из корня крушины, он является мягким слабительным средством.

Для этого необходимо залить одну столовую ложку кошачьей мяты одним стаканом кипятка. Смесь отстаивают на протяжение двух часов, а затем принимают по 1 ложке за 45 минут до еды 3 раза в день. Если на фоне проблем с желудком у вас есть хронические запоры, употребляйте отвар из корня крушины, он является мягким слабительным средством. Для повышения либидо готовят такой напиток: смешивают 0,5 ч. л. заячьей травы и 1 ст. л. котовника, после чего заливают все 250 мл красного вина. Смесь доводят до кипения, выключают и настаивают 2 часа. Затем добавляют сок половины лимона и 1 ложку меда. Напиток выпивают за 1 раз небольшими глотками.

Настой: котовник, цветы ромашки, корень валерианы и хмель необходимо смешать в равных пропорциях, залить 3 столовых ложки смеси двумя стаканами воды, кипятить в течение 5 минут, затем процедить. Для эффективного лечения следует выпивать по полстакана настоя перед едой. Длительность курса составляет 3 недели. Данный настой помогает справиться с бессонницей.

Выращивание котовника

Выращивать растение можно различными путями: рассадным способом, высеванием семян в открытый грунт или вегетативным методом. Поскольку всходы растения поначалу развиваются очень медленно, то при семенном размножении лучше всего использовать рассадный способ. Растение сеют в теплицу рядами, промежуток между которыми составляет 6–8 см, почва при этом должна быть легкой. Во время посева семена следует заделывать в почву не глубже, чем на 0,5–1 см.

Первые всходы появляются примерно через две недели и на раннем этапе развиваются очень медленно. После появления пары-тройки настоящих листьев рассаду обычно переносят в специальные горшки с торфоперегнойной почвой. Такая пикировка необходима для лучшего развития корневой системы саженцев. К высадке рассада будет полностью готова через 45–50 дней. Котовник довольно хорошо переносит зиму, но при больших минусовых значениях температуры может погибнуть, особенно если растение было ослаблено засухой. Кроме того, эта трава нуждается в достаточном доступе солнечного света.

Котовник кошачий

Это многолетнее травянистое растение достигает высоты 1 метра. Благодаря своим противовоспалительным, потогонным, жаропонижающим, болеутоляющим и отхаркивающим свойствам оно широко применяется в народной медицине. Трава способна вызывать и регулировать женский менструальный цикл. Также это лекарственное растение часто рекомендуется в качестве антибиотика для лечения опухолей и кожных заболеваний. В таких случаях оно применяется наружно.

Отвар из травы растения благотворно влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Народная медицина использует его при головной боли, кашле, малокровии, желтухе, заболеваниях печени и для борьбы с глистами. Настои травы способствуют снятию напряжения нервной системы и помогают при сильной одышке, спазмах, затрудненном дыхании.

Котовник Фассена

Этот вид растения ценится за счет своих ароматических свойств. Данная разновидность была получена путем скрещивания котовника Непетелла и котовника Мусина. Во время цветения, продолжающегося с мая по середину осени, листья и цветки растения образуют причудливые разнообразные формы. Поскольку гибридные растения не способны плодоносить, то размножается этот вид исключительно вегетативно. О применении котовника Фассена в медицине упоминаний не найдено.

Котовник лимонный

Этот вид часто называют «кошачьей травой». Такое название растение получило за чрезмерное пристрастие к нему наших меньших собратьев. Котовник лимонный известен в народной медицине со времен древнего Египта. У кельтов он входил в число шестнадцати трав, составлявших основу медицины друидов. Эта лекарственная трава содержит в своем составе эфирное масло с лимонным запахом, флавоноиды, дубильные вещества и целый ряд других полезных элементов.

Отвар из котовника лимонного нормализует работу кишечника, почек, печени и мочевого пузыря. Также растение применяется при лечении некоторых гинекологических заболеваний и для профилактики отравления свинцом. Оно оказывает на организм общеукрепляющее воздействие, способствуя усилению иммунитета.

Противопоказания к применению котовника

Противопоказания препаратов из этого растения ещё не полностью установлены наукой. Лекарственные средства на основе котовника нельзя использовать во время беременности и кормления грудью.

Не стоит употреблять лекарственные препараты на основе этой травы беременным женщинам и кормящим грудью матерям.

Также они противопоказаны людям с тахикардией, так как растение способствует ускорению сердечного ритма.

Людям, склонным к аллергиям следует ограничиться небольшими дозами таких лекарственных средств, чтобы проверить собственную реакцию организма.

Возможна индивидуальная непереносимость травы или аллергия на отдельные её компоненты. Перед её использованием необходима обязательная консультация с врачом.

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