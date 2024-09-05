Коты Херсонеса готовятся к конкурсу коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0»

Прямо сейчас пушистики музея-заповедника «Херсонес Таврический» готовятся к конкурсу коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0» от Министерства культуры России.

На недавнем совете трудового котоколлектива в Саду миниатюр было решено: на соревновании музей-заповедник «Херсонес Таврический» представят Гермес и Дымка. А остальные поддержат участников словом и делом – помогут им снять красочный видеоклип!

И всё бы ничего, но эта новость так взбудоражила хвостатых хранителей, что в суете повседневных дел, походов к грумерам и бесконечных съемок они совсем забыли, что на конкурс лучше отправить только одного котосотрудника!

Чтобы пушистым херсонеситам не пришлось созывать внеочередное собрание трудящихся, предлагаем вам, дорогие друзья, помочь нашему дружному котоколлективу! Давайте вместе выберем того, кто представит музей-заповедник на конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0».

Оставить свой голос можно в официальной группе музея-заповедника ВКонтакте: Херсонес Таврический в Севастополе (vk.com). Голосование завершится 9 сентября в 15:00! И пусть победит милейший!

Фото и материалы: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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