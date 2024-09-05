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Коты Херсонеса готовятся к конкурсу коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0»

Коты Херсонеса готовятся к конкурсу коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 17:25 05.09.2024

Прямо сейчас пушистики музея-заповедника «Херсонес Таврический» готовятся к конкурсу коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0» от Министерства культуры России.

На недавнем совете трудового котоколлектива в Саду миниатюр было решено: на соревновании музей-заповедник «Херсонес Таврический» представят Гермес и Дымка. А остальные поддержат участников словом и делом – помогут им снять красочный видеоклип!

И всё бы ничего, но эта новость так взбудоражила хвостатых хранителей, что в суете повседневных дел, походов к грумерам и бесконечных съемок они совсем забыли, что на конкурс лучше отправить только одного котосотрудника!

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Чтобы пушистым херсонеситам не пришлось созывать внеочередное собрание трудящихся, предлагаем вам, дорогие друзья, помочь нашему дружному котоколлективу! Давайте вместе выберем того, кто представит музей-заповедник на конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0».

Коты Херсонеса готовятся к конкурсу коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0»

Оставить свой голос можно в официальной группе музея-заповедника ВКонтакте: Херсонес Таврический в Севастополе (vk.com). Голосование завершится 9 сентября в 15:00! И пусть победит милейший!

Коты Херсонеса готовятся к конкурсу коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0»

Фото и материалы: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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