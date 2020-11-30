Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных

crimeapress_news

Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных

Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:55 30.11.2020

Знали вы, что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных? Мы, например, забыли, а пресс-служба Херсонесского музея-заповедника нам напомнила. А кто таки Коты Херсонеса вы в курсе?

Кошки неразрывно связаны и с Херсонесом. На территории древнего города найдено немало вещей с изображениями представителей семейства кошачьих. В музее неоднократно проходили выставки, в которых посетили могли увидеть предметы, так или иначе связанные с этими грациозными животными. Коты на территории Херсонеса живут и сегодня. За ними пристально следят сотрудники музея, обеспечивая четвероногих друзей питанием и по необходимости – своевременным лечением. В группе «Коты Херсонеса» вы можете познакомиться с каждым музейным подопечным и увидеть, как живут наши питомцы, — отметили в пресс-службе.

И вот чего мы точно не знали, так о том, что в ВК есть группа Коты Херсонеса. В ней – удивительные истории, кошачьи хроники и судьбы, уроки дружбы, новеллы о человеческой доброте и благодарности, мудрости, силе и слабостях «хвостатых-усатых» питомцев. Коты-библиотекари, коты-сторожа, коты-реставраторы, кого здесь только не встретишь…

И уж точно, сегодняшний праздник заставляет нас вспомнить бессмертную фразу из «Маленького принца»: «ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».

Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных

Все фото — группа ВК Коты Херсонеса (там еще много замечательных фотографий).

Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.