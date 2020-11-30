Коты Херсонеса отпраздновали Всемирный день домашних животных

Знали вы, что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных? Мы, например, забыли, а пресс-служба Херсонесского музея-заповедника нам напомнила. А кто таки Коты Херсонеса вы в курсе?

Кошки неразрывно связаны и с Херсонесом. На территории древнего города найдено немало вещей с изображениями представителей семейства кошачьих. В музее неоднократно проходили выставки, в которых посетили могли увидеть предметы, так или иначе связанные с этими грациозными животными. Коты на территории Херсонеса живут и сегодня. За ними пристально следят сотрудники музея, обеспечивая четвероногих друзей питанием и по необходимости – своевременным лечением. В группе «Коты Херсонеса» вы можете познакомиться с каждым музейным подопечным и увидеть, как живут наши питомцы, — отметили в пресс-службе.

И вот чего мы точно не знали, так о том, что в ВК есть группа Коты Херсонеса. В ней – удивительные истории, кошачьи хроники и судьбы, уроки дружбы, новеллы о человеческой доброте и благодарности, мудрости, силе и слабостях «хвостатых-усатых» питомцев. Коты-библиотекари, коты-сторожа, коты-реставраторы, кого здесь только не встретишь…

И уж точно, сегодняшний праздник заставляет нас вспомнить бессмертную фразу из «Маленького принца»: «ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».

Все фото — группа ВК Коты Херсонеса (там еще много замечательных фотографий).