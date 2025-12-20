«Ковид из Крыма никуда не уходил. Просто о нём меньше говорят» — врач-инфекционист

Заболеваемость высокая. Сейчас эпидсезон, и 70% обращений в приемный покой как раз-таки по поводу ОРВИ и гриппа, – сказала Абдурашидова.

По словам врача, среди особенно часто встречающихся заболеваний у крымчан –риновирусы, метапневмовирус и сезонный коронавирус – аденовирус. Все они вызывают температуру, насморк, кашель, чихание и гиперемию зева (воспаление горла — ред.), сказала Абдурашидова.

Также это респираторно-синтетичный вирус, который вызывает сильный надрывистый кашель и одышку и особенно опасен для детей первых лет жизни и пожилых людей, – добавила медик.

Что касается гриппов, то самые распространенные типы – А и Б, оба отличаются от классического ОРВИ сильнейшим интоксикационным синдромом, сказала медик.

Это высокая лихорадка, озноб, боли в мышцах и суставах. Пациенты часто жалуются, что им будто выкрутили кости. Это головная боль. И также это геморрагический синдром, потому что грипп поражает эндотелий сосудов, и часто обращаются с носовыми кровотечениями, – уточнила врач.

Также, по словам Абдурашидовой, в Крыму продолжают фиксироваться заболевания COVID-19.