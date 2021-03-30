«Ковидный» год: какие социальные выплаты получали жители Севастополя?

В Правительстве Севастополя отмечают: социальные выплаты в сложных условиях пандемии коронавируса стали для многих единственным или основным источником дохода. Меры поддержки в городе-регионе, говорят специалисты, были оказаны беспрецедентные. Вспомним обо всем по порядку.

Первыми материальную помощь получили семьи с несовершеннолетними детьми. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поставил задачу выплатить на каждого ребенка по 3 тыс. рублей. Поддержка была оказана всем семьям, проживающим в Севастополе, вне зависимости от места постоянной регистрации. Такую меру Севастополь принял первым и дал толчок для подобных решений на федеральном уровне. С 22 апреля по 10 августа 2020 года выплату получили 85 956 детей на общую сумму 257,8 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, отделение ПФР по Севастополю осуществило следующие выплаты на детей в период пандемии:

1. По 5 тыс. рублей на детей от 0 до 3 лет (с апреля 2020 года по март 2021 года).

2. По 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет (с апреля 2020 года по март 2021 года).

3. По 5 тыс. рублей на детей от 0 до 8 лет (с декабря 2020 года по март 2021 года).

Общая сумма данных выплат составила более 1,8 млрд рублей.

Для безопасности и удобства граждан было принято решение об автоматическом продлении мер соцподдержки, без личного обращения для написания заявления.

Во время пандемии пришлось работать в новых условиях без привычного визуального контакта с заявителями. Все взаимодействие было организовано дистанционно. Заявления и документы на выплаты севастопольцы направляли по электронной почте. Несмотря на столь нестандартный формат оформления мер соцподержки, все они были назначены в установленные сроки, — отмечает начальник отдела социальных выплат управления труда и соцзащиты Гагаринского района Елена Баранова.

Такой формат получения выплат будет сохраняться до окончания режима повышенной готовности в регионе.

Также в 2020 году была введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Ее размер составил 50% от прожиточного минимума. Но уже с 1 апреля 2021 года начнет действовать новый порядок, благодаря которому ее размер может увеличиться до 75 или 100%, в зависимости от достатка семьи.

На региональном уровне введены доплаты на каждого ребенка из многодетной семьи. Если в семье воспитывается 3-4 детей, размер пособия на каждого из них составляет 25% от величины прожиточного минимума. А при воспитании 5 и более детей – 50%. Кроме того, исключен предельный размер выплаты в 3500 рублей. В 2020 году такое пособие оформили 3744 малоимущие семьи.

Без помощи государства не остались и граждане, которые потеряли работу. Размер максимального пособия по безработице увеличили до величины МРОТ– 12 130 рублей. А в период с апреля по сентябрь на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье безработного полагалась доплата в размере 3000 рублей.

Всего за 2020 год севастопольцам, оставшимся без работы, было выплачено пособий на общую сумму 188 млн рублей. А доплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье составили почти 19 млн рублей.

В сложный период пандемии федеральный центр подставил плечо Севастополю. Были выделены огромные средства, чтобы поддержать семьи с детьми, безработных граждан и предпринимателей. Это позволило многим севастопольцем относительно безболезненно пройти сложности коронавирусных ограничений и вынужденную экономическую паузу, – подчеркивает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Еще одной мерой поддержки стала организация Центром занятости оплачиваемых общественных работ. В прошлом году в них приняли участие 336 человек. На эти цели Правительством РФ было выделено 6,2 млн рублей.