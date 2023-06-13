КПП «Чонгар» между Крымом и Херсонской областью расширят к сентябрю

КПП «Чонгар» между Крымом и Херсонской областью планово должен быть расширен к 1 сентября, но, возможно, получится завершить работы быстрее установленного срока. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В ходе поездки в Херсонскую область оценил и работу пропускного пункта «Чонгар». Сейчас ведем работы над его расширением. Плановый срок окончания работ — 1 сентября, но ставим задачу выполнить все с опережением графика, — написал Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой упростить процедуру прохождения через КПП «Чонгар» между Херсонской областью и Крымом. Он отметил, что проблема очередей на контрольно-пропускных пунктах, в частности на КПП «Чонгар», является одной из самых актуальных для жителей Запорожской области.

Фото: Telegram-канал М.Хуснуллина.

С тегами: Крым и Россия