Крадут что попало: в Севастополе мужчина похитил... медицинские ходунки

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратился 33-летний местный житель — у него обманным путём похитили медицинские ходунки стоимостью 7000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 34-летний ранее судимый за мошенничество знакомый потерпевшего попросил ходунки якобы для своего отца-инвалида. Когда медицинское приспособление оказалось у злоумышленника, он сдал их в ломбард, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.