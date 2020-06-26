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Крадут что попало: в Севастополе мужчина похитил... медицинские ходунки

Крадут что попало: в Севастополе мужчина похитил… медицинские ходунки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:44 26.06.2020

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратился 33-летний местный житель  — у него обманным путём похитили медицинские ходунки стоимостью 7000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 34-летний ранее судимый за мошенничество знакомый потерпевшего попросил ходунки якобы для своего отца-инвалида. Когда медицинское приспособление оказалось у злоумышленника, он сдал их в ломбард, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Крадут что попало: в Севастополе мужчина похитил... медицинские ходунки

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