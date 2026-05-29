Краевед Александр Шипенко передал в севастопольский Архив уникальные документы

В Архиве Севастополя состоялось событие, приуроченное к 70-летнему юбилею известного краеведа и экскурсовода Александра Павловича Шипенко. Юбиляр передал в архив документы, проливающие свет на жизнь и творчество двух выдающихся севастопольских краеведов — Евгения Витальевича Веникеева и Виктора Ивановича Арестова.

Достойным пополнением научной библиотеки Архива стал труд А.П. Шипенко «Херсонесская уха. Записки севастопольского краеведа». Среди переданных материалов особое место занимает исторический путеводитель по Севастополю и его окрестностям «Севастопольские маршруты», который продолжает традицию популяризации краеведческих знаний, начатую Е.В. Веникеевым. Также в архив передан сборник статей, посвященных памяти Евгения Веникеева, под редакцией А.П. Шипенко, изданный в 2026 году.

Александр Павлович благодаря своему профессионализму и глубоким знаниям в области севастопольского краеведения уже не раз помогал архиву в пополнении его фондов. Ранее он передал исследования по истории Крымской войны 1853–1856 годов, а также документы, касающиеся жизни и деятельности выдающегося севастопольского историка-краеведа Евгения Витальевича Веникеева. Эти материалы продолжили формирование фонда личного происхождения, что является важным шагом в сохранении памяти о значимых личностях города, — отметила главный архивист отдела информации и использования документов Архива Марина Соловьева.

В знак признательности за многолетний труд и активное сотрудничество Архив Севастополя вручил юбиляру почетное благодарственное письмо и трехтомный сборник «Севастопольское градоначальство 1873–1915 гг. Отчеты градоначальников».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя