Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | История Крыма | Краевед Александр Шипенко передал в севастопольский Архив уникальные документы
Новости Республики
Краевед Александр Шипенко передал в севастопольский Архив уникальные документы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Краевед Александр Шипенко передал в севастопольский Архив уникальные документы

Опубликовал: КрымPRESS в История Крыма 15:00 29.05.2026

В Архиве Севастополя состоялось событие, приуроченное к 70-летнему юбилею известного краеведа и экскурсовода Александра Павловича Шипенко. Юбиляр передал в архив документы, проливающие свет на жизнь и творчество двух выдающихся севастопольских краеведов — Евгения Витальевича Веникеева и Виктора Ивановича Арестова.

Достойным пополнением научной библиотеки Архива стал труд А.П. Шипенко «Херсонесская уха. Записки севастопольского краеведа». Среди переданных материалов особое место занимает исторический путеводитель по Севастополю и его окрестностям «Севастопольские маршруты», который продолжает традицию популяризации краеведческих знаний, начатую Е.В. Веникеевым. Также в архив передан сборник статей, посвященных памяти Евгения Веникеева, под редакцией А.П. Шипенко, изданный в 2026 году.

Александр Павлович благодаря своему профессионализму и глубоким знаниям в области севастопольского краеведения уже не раз помогал архиву в пополнении его фондов. Ранее он передал исследования по истории Крымской войны 1853–1856 годов, а также документы, касающиеся жизни и деятельности выдающегося севастопольского историка-краеведа Евгения Витальевича Веникеева. Эти материалы продолжили формирование фонда личного происхождения, что является важным шагом в сохранении памяти о значимых личностях города, — отметила главный архивист отдела информации и использования документов Архива Марина Соловьева.

В знак признательности за многолетний труд и активное сотрудничество Архив Севастополя вручил юбиляру почетное благодарственное письмо и трехтомный сборник «Севастопольское градоначальство 1873–1915 гг. Отчеты градоначальников».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 115

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.