Красная книга Крыма будет пополнена

По словам Епихина, список растений обновляемой Красной книги Крыма сейчас еще активно обсуждается членами комиссии и авторами очерков документа. Но уже понятно, что часть видов уйдет из списка.

Потому что они были включены в предыдущее издание Красной книги России, а в Крыму им угрозы не существует. Мы вынуждены были их включить в прошлое издание, а сейчас необходимости в этом нет, – пояснил Епихин.

Среди них виды, которые уже более полстолетия не фиксируются в Крыму, заметил он. Например, майкараган волжский. В 1960-х годах его еще находили на берегах озера Донузлав, но с тех пор никто нигде не видел, в том числе по итогам целенаправленных поисков в последние годы, рассказал Епихин.

В то же время новое издание республиканской Красной книги, как ожидается, весьма серьезно пополнится растениями, а также грибами и лишайниками, мхами и водорослями, которые сегодня требуют охраны государства, добавил Епихин.

Уже порядка 20 видов в плюс будет. В основном это редкие виды, сокращающие свою численность и ареал в результате хозяйственной деятельности человека за последние десять лет, – уточнил Епихин.

В числе таких – псаммофитные виды, растущие на морских песчаных пляжах. По словам Епихина, еще 20 лет назад они были очень распространены в Крыму, особенно на западном и восточном побережье. Но в связи с активным освоением рекреационного пляжного ресурса эти виды катастрофически сокращаются в численности, и ареал по площади уменьшается в немыслимых масштабах, утверждает ученый.

Это, например, полынь песчаная. Она растет по пересыпям песчаных озер на границе с морем. И если 20 лет назад там были практически заросшие песчаные дюны и это был один из доминантов растительного покрова, то сейчас только островки, причем это стареющие особи: они перестали размножаться семенным путем, – рассказал Епихин.

По его словам, полынь песчаная выполняет важные экосистемные функции. Произрастая на берегу узкой полосой, она удерживает дюны от размыва штормами и развевания ветрами, от которых за одну зиму может утрачиваться до 20-30 см песчаного пляжа.

Епихин выразил надежду на то, что включение полыни песчаной и подобных ей растений псаммофитных видов поможет их сохранить.