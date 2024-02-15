«Краснодар» и «Зенит» бьются за золото Премьер-лиги: что думают БК?

Чемпионат России по футболу возобновится после зимней паузы 1 марта. «Краснодар» — лидер, клуб Владимира Ивича набрал 38 очков и на два балла опережает «Зенит». Очная битва с командой Семака состоялась 11 ноября – в Санкт-Петербурге команды сыграли 1:1, голы забили лучший бомбардир РПЛ Кассьерра (14 мячей) и Сперцян. У «Краснодара» всего два поражения в чемпионате – от ЦСКА (0:1) и «Урала» (1:3).

В двух последних турах перед паузой «быки» обыграли «Оренбург» (2:1) и отомстили ЦСКА (1:0). В 19-м туре «быки» встретятся с «Рубином» на юге страны. Батчи и Черников не помогут в матче с «Рубином» из-за перебора «горчичников», а Кордоба получил дисквалификацию на три игры. В 10-м туре «Краснодар» справился с «Рубином» (2:0), голами отметились Кордоба и Олусегун.

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Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков в потенциальное чемпионство «быков» не верит – по мнению бывшего футболиста, «Зенит» обладает более сильным составом. Ведран Чорлука, игравший за «Локомотив», не так категоричен – бывший игрок сборной Хорватии считает, что гегемонии «Зенита» может прийти конец. Сезон для «быков» завершится 25 мая игрой против «Динамо», и от итогового места клуба, возможно, будет зависеть дальнейшая судьба Ивича. Контракт сербского тренера истекает, по данным Transfermarkt, в декабре 2024 года.

Трансферы и слухи

Зимой «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии – 23-летний Кевин Кастаньо заключил контракт до лета 2028 года. Новичок «быков» провел 7 игр за «кофейных». Его основные конкуренты – воспитанник «Краснодара» Черников (8 желтых) и 27-летний Ленини, который в январе подумывал об уходе из клуба из-за отсутствия регулярной игровой практики. Ходят слухи о возможном подписании сербского вингера Живковича из греческого ПАОКа. Из потерь – полузащитник Ильзат Ахметов неожиданно перебрался в «Зенит». Но Ахметов, проведший 9 матчей за сборную России, только 5 раз выходил в старте в текущем сезоне.

Вратарь Агкацев – на радаре «Спартака», но, по версии «Спорт-Экспресс», переход состоится не раньше лета. А «Ювентус» внимательно изучает игру Сперцяна – за лидером сборной Армении топ-клубы Серии А охотятся давно. Армянский защитник «Локомотива» Наир Тикнизян советует коллеге и соотечественнику скорее уезжать в Европу. Аналогичного мнения придерживаются Денис Попов, Александр Мостовой и Хорен Байрамян.

Тактика «Краснодара»

Ивич на протяжении сезона отдает предпочтение схеме 4-3-3. От любимой расстановки сербский тренер отходил 4 раза: 4-1-4-1 — с «Балтикой» и «Крыльями Советов», 4-2-3-1 — с «Оренбургом» и 5-3-2 — с ЦСКА. Все эти матчи пришлись на финальный отрезок первой части — с октября по декабрь. В Кубке России Ивич использовал 4-3-3 с явно атакующим уклоном во всех играх. Основной вратарь – Сафонов (18 игр), легионерский дуэт Алонсо-Тормена – в центре защиты (12 игр в связке). Плюс – Ивич раскрывает талант 19-летнего форварда Кокшарова, который может играть за сборную Словении (место рождения – Целе).

Кокшарова из-за антропометрии и внешности сравнивают с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. В построениях «Краснодара» многое зависит от хавбека Сперцяна и форварда Кордобы, за которым зимой следили «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» (London Evening Standard). У армянина и колумбийца – по 8 голов. Кроме того, Эдуард и Джон – лучшие ассистенты клуба, у них по 4 передачи.